Коллега Грачевского рассказал о его состоянии

https://static.news.ru/photo/7a97f044-4dc9-11eb-94ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Художественный руководитель детского юмористического тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский остаётся в больнице, где проходит лечение от коронавирусной инфекции. О его состоянии рассказал коллега.

Его состояние серьёзное, но стабильное. Никаких ухудшений нет, дышит сам, когда нужно — дают кислород. Он в очень хорошей больнице, получает всё необходимое лечение, — цитирует источник KP.RU.

Собеседник издания также проясняет неразбериху вокруг его высказывания о том, что жена помогла ему справиться с болезнью. На самом деле, эти слова были взяты из интервью, вышедшем ещё до его госпитализации, и речь шла о том, что он победил онкологическое заболевание.

71-летний режиссёр находится в 52-й больнице в Москве. 30 декабря он был переведён в реанимацию. Его жена Екатерина, также переболевшая коронавирусом, достаточно легко перенесла инфекцию и остаётся дома с их 9-месячным сыном Филиппом.

Как ранее писал NEWS.ru, с коронавирусом был госпитализирован также народный артист СССР Василий Лановой. О его состоянии рассказала его супруга, актриса Ирина Купченко. По словам Купченко, Лановому сделали компьютерную томографию, которая показала 5% поражения лёгких. У самой актрисы симптомов не обнаружено.