Коллега Андрияки раскрыл малоизвестные подробности жизни художника Художник Цветков: Андрияка проводил бесплатные мастер-классы по всей России

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сергей Андрияка

Народный художник России Сергей Андрияка проводил бесплатные мастер-классы по всей России, рассказал в беседе с NEWS.ru его коллега Дмитрий Цветков. По его словам, творчество художника было гораздо шире, чем о нем думают. Как отметил Цветков, Андрияка писал великолепные картины и продолжал дело отца, который был директором Московского художественного лицея и «бережно относился к молодым дарованиям».

Сергей [Андрияка] писал великолепные картины. Он тоже стал директором огромной художественной школы и продолжал дело отца. На самом деле творчество Андрияки было гораздо шире, чем о нем думают. Я смотрю, о нем пишут, что умер главный кремлевский художник и так далее. Это какая-то чушь. <...> Андрияка занимался благотворительностью, абсолютно бесплатно проводил мастер-классы по всей России, — рассказал Цветков.

По словам художника, его коллега был разносторонним интеллектуалом и делал многие вещи, о которых мало кто знает. Как отметил Цветков, Андрияку в основном знают по его выставкам в Манеже и огромной школе акварели.

Я был на его мастер-классах в Красноярске, Омске, Новосибирске. Это было без пафоса, необычайно по-деловому и очень профессионально, — заключил художник.

Ранее стало известно, что Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет. Художник прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи, его работы, а также его учеников вывешены в Кремле. Он являлся академиком Российской академии художеств, организатором и художественным руководителем Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки.