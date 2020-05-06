Коэльо написал сказки для людей, сидящих в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/941a4432-8f8c-11ea-a990-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Бразильский писатель Пауло Коэльо выпустил сказки, чтобы поддержать тех, кому приходится нелегко в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Сказки доступны к прочтению бесплатно на сайте издательства «Эксмо-АСТ», сообщает РИА Новости.

Произведения «А,Б,В,Г...» и «Частичка мира» — это трогательные истории о доверии, сострадании и надежде, — говорится в сообщении.

Ранее Пауло Коэльо заявил, что уничтожил черновики детской книги, которую он писал с американским баскетболистом Коби Брайантом. По его словам, после смерти спортсмена работа над произведением утратила смысл, писал NEWS.ru.