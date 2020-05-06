Коэльо написал сказки для людей, сидящих в самоизоляции

Бразильский писатель Пауло Коэльо выпустил сказки, чтобы поддержать тех, кому приходится нелегко в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Сказки доступны к прочтению бесплатно на сайте издательства «Эксмо-АСТ»,
Произведения «А,Б,В,Г...» и «Частичка мира» — это трогательные истории о доверии, сострадании и надежде, — говорится в сообщении.
Ранее Пауло Коэльо заявил, что уничтожил черновики детской книги, которую он писал с американским баскетболистом Коби Брайантом. По его словам, после смерти спортсмена работа над произведением утратила смысл, писал NEWS.ru.
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