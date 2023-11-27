Книжные подборки и мемы: что паблики «ВКонтакте» пишут о литературе

Фото: VK

Несмотря на цифровизацию жизни современного человека, книги остаются главным источником знаний уже не одно столетие. Чтобы лучше ориентироваться в классике, посмеяться над литературными мемами и подготовиться к ЕГЭ, NEWS.ru составил соответствующий список пабликов из социальной сети «ВКонтакте».

Отдых от ЕГЭ в кибергостиной с «Литературным капучино»

В первую очередь этот паблик создавался в помощь школьникам, которые готовятся к ЕГЭ по литературе. Авторы канала стремились сделать место, в котором можно отвлечься от напряжения и забот, узнать интересные факты о писателях и их произведениях. Однако, если для пользователя государственные экзамены давно позади, админы паблика все равно будут рады видеть его в своем «уютном уголке с кофейно-книжной атмосферой».

В ленте группы подписчики найдут забавные литературные мемы, атмосферные картинки, сгенерированные нейросетью, единомышленников, готовых поделиться собственными литературными рекомендациями, и немного важной информации, чтобы отдых в сетевой гостиной проходил с пользой. Например, 10 фактов о Владимире Маяковском или 15 цитат из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Авторы канала приготовили для активных пользователей тематические призы в виде фирменных значков с изображением знаменитых литературных героев.

Мемы по классике от канала «Литературная постирония»

Этот паблик рассчитан на людей, не только хорошо знающих русскую и западную классику, но и на тех, кто не против над ней посмеяться. В ленте канала пользователи найдут много мемов, связанных с разными точками зрения на трактовку классических произведений и поведение героев. Авторы паблика не вмешиваются в комментарии пользователей, зато подписчики устраивают полноценные дебаты под постами о смысле той или иной шутки не хуже Владимира Маяковского и Корнея Чуковского.

Те, кому надоело разгадывать юмор в картинках, могут принять участие в беседах в паблике. Тут можно обсудить любимого писателя, поэта и их произведения, выяснить, кто из литературных героев может носить титул «краша современности», или отдать на суд интернет-читателей собственное произведение.

Шутки и новости от канала «Литературный трактиръ»

Этот паблик понравится любителям книг с хорошим чувством юмора. Здесь не будет списков книг или аннотаций, зато пользователи найдут тысячи мемов на самые актуальные новости литературного мира. Админы канала посмеялись над медленным темпом работы писателя Джорджа Мартина над книгой «Ветра зимы», объемными текстами Льва Толстого и любовными романами Ремарка.

Нередко пользователи сами дописывают или полностью переписывают мемы в комментариях, и позже новые варианты появляются отдельными постами в паблике. Админы канала стараются каждый день выкладывать подписчикам несколько картинок, чтобы те смогли не только посмеяться, но и взяться перечитывать классику.

Списки книг и их обсуждение в «Плохих аннотациях на хорошие книги»

Этот паблик помогает людям определиться с выбором книг. Админы канала пишут «плохие аннотации на хорошие книги» простым и местами даже примитивным языком. Однако рецензии — это только часть контента группы. Здесь пользователи встретят литературные мемы, книжные подборки под разное настроение и большие информационные посты о жизни писателей.

Особой популярностью пользуется рубрика «Книжные подборки киногероев». Авторы канала следят за тем, что читают персонажи фильмов и сериалов, и собирают список их любимых произведений. Например, какую книгу держал в руках Родион Сергеевич в сериале «Кухня». Каждый пост канала вызывает бурное обсуждение в комментариях. На паблик подписаны 197 тысяч подписчиков, хотя его создательнице всего 20 лет.

Книжный клуб в канале «#чепочитать / литература»

Этот паблик — полноценный сетевой книжный клуб. Здесь можно попросить пользователей посоветовать произведение, получить исчерпывающий ответ о его содержании и позже обсудить с единомышленниками прочитанное. Канал создан по аналогии с реальными библиотеками, где важная атмосфера, концентрация на литературе и внимательные сотрудники, готовые прийти на помощь. Кроме того, админы паблика ежедневно делают посты с цитатами из известных литературных произведений и рассказывают о судьбах писателей и их потомков.

Филология и фольклор от канала «Ксюня, поясни за литру»

Это авторский паблик Ксении Олефиренко. Она же Ксюня. Девушка специально пишет о литературе без «официозности и канцеляризмов», чтобы разговор о книгах напоминал беседу лучших друзей в личных сообщениях. При этом практически каждый пост содержит упоминание о научном литературоведческом труде, информация из которого была использована при написании текста, список рекомендуемых к прочтению материалов.

В основном девушка рассказывает об отечественной филологии, истории литературы и славянском фольклоре. Помимо постов подписчики могут просмотреть записи авторских лекций и подкастов. Этот паблик активно сотрудничает с государственными образовательными учреждениями Ставропольского края и создает совместные проекты онлайн и офлайн.

Читайте также:

Лайфхаки, обзоры и макияжи: что паблики «ВКонтакте» пишут о красоте

В США снимут продолжение «Игры престолов» про Джона Сноу

Найденного в Аргентине динозавра назвали как персонажа «Игры престолов»