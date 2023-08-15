В Боткинской больнице Москвы на 86-м году жизни умер народный артист РСФСР, режиссер-постановщик, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша. Артист умер 14 августа около полуночи, причина его смерти не сообщается.
Андрея Николаева экстренно госпитализировали в Москве 12 августа, у него наблюдалась острая стадия механической желтухи. По данным Mash, артисту требовалось хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от болезни, но он отказывался от операции.
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный назвал умершего артиста одним из самых лучших советских клоунов и легендой цирка.
«Клоун Андрюша принимал участие во всех программах, — в воздушном полете, занимался акробатикой, скакал на лошадях, и жонглировал. У него были сплошные аншлаги, это легенда цирка», — подчеркнул Запашный.
Фото артиста в образе клоуна Андрюши — в галерее NEWS.ru
Фото: Г. Поляк/РИА Новости
Заслуженный артист РСФСР, клоун Андрей Николаев на арене старого Московского цирка на Цветном Бульваре
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Лауреат международной премии Грокка, артист Андрей Николаев исполняет номер на арене цирка на Цветном бульваре
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Артисты цирка Елена Амвросьева (справа) и Андрей Николаев (слева) исполняют номер «Музыкальное недоразумение» на арене Московского Государственного цирка на Цветном бульваре
Фото: Л. Нерео/РИА Новости
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. На манеже заслуженный артист РСФСР клоун Андрей Николаев
Фото: Завьялов Владимир/Фотохроника ТАСС
Народный артист РСФСР режиссер эксцентрического спектакля «Я работаю клоуном» Андрей Николаев на арене цирка