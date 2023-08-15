Клоун Андрюша умер в 85 лет: фото легенды цирка на арене

Фото: Б. Елин/РИА Новости

Народный артист РСФСР Андрей Николаевич Николаев (1938 г. р.), проказник-неслух клоун Андрюша

В Боткинской больнице Москвы на 86-м году жизни умер народный артист РСФСР, режиссер-постановщик, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша. Артист умер 14 августа около полуночи, причина его смерти не сообщается.

Андрея Николаева экстренно госпитализировали в Москве 12 августа, у него наблюдалась острая стадия механической желтухи. По данным Mash, артисту требовалось хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от болезни, но он отказывался от операции.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный назвал умершего артиста одним из самых лучших советских клоунов и легендой цирка.

«Клоун Андрюша принимал участие во всех программах, — в воздушном полете, занимался акробатикой, скакал на лошадях, и жонглировал. У него были сплошные аншлаги, это легенда цирка», — подчеркнул Запашный.

Фото артиста в образе клоуна Андрюши — в галерее NEWS.ru