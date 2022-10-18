Классики на службе ЛГБТ? Шолохова и Булгакова заподозрили в гей-пропаганде Кто из литераторов в безопасности, а чьи книги, наоборот, имеют все шансы вскоре исчезнуть с полок

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

17 октября, когда председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн представил в парламенте резонансный законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ, культурный мир взбудоражила новость о том, что в случае его принятия гей-пропаганду якобы можно будет усмотреть даже в произведениях русских классиков. Подобные опасения в письме Хинштейну выразил Российский книжный союз. Депутата попросили разъяснить, попадут ли под запрет некоторые сюжеты в текстах Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Владимира Набокова и прочих писателей. Что ответили издателям в Думе, кто из литераторов в безопасности, а чьи книги, наоборот, имеют все шансы вскоре исчезнуть с полок, разбирался NEWS.ru.

Еще утром 17 октября Александр Хинштейн и весь комитет по информполитике не знали о существовании письма книжного союза, но общественный резонанс вокруг возможного запрета классической литературы заставил депутатов заметить обращение мгновенно.

Книжный союз перечислил 29 литературных произведений, которые могут, как опасаются издатели, содержать те или иные нарушения в свете готовящихся изменений в закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Это сцены из «Тихого Дона» Шолохова и «Заводного апельсина» Бёрджесса как пропаганда сексуального насилия, сюжет «Ромео и Джульетты» Шекспира как доведение до самоубийства, «Бесы» Достоевского, «Лолита» Набокова и «Суламифь» Куприна как пропаганда педофилии. Книгу Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» при желании, по мнению книжного союза, также можно расценить как пропаганду бродяжнического образа жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Хинштейн

Вице-президент книжного союза Леонид Палько прокомментировал инициативу Telegram-каналу Ксении Собчак, объяснив, что издатели боятся оказаться «задушенными штрафами».

Надо четко разобраться, определить критерии. Я боюсь, что сейчас задушат штрафами, а потом будем это разгребать. Я 31 год директор издательства [«Вече»], мы издавали в том числе и Шолохова. И всё это сейчас может попасть под закон, — сказал Палько.

Тем временем в Думе тот самый законопроект получил поддержку руководителя Роскомнадзора Андрея Липова. Он заявил, что в РКН уже поступило более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах. По его словам, обращения присылают неравнодушные граждане, представители родительских союзов, общественных организаций и депутаты Госдумы. Однако действующее законодательство не позволяет принять ограничительные меры, убеждены в РКН.

Одной из самых активных участниц дискуссии стала Мария Мамиконян, руководитель Родительского всероссийского сопротивления. На совещании она отметила, что существующий закон, по ее мнению, «абсолютно недействующий», поэтому необходимы более решительные меры.

Никакие «18+» ничего не изменят. Это слабенькие меры, даже если там будут более сильные наказания, чем были. Но вопрос о современной атмосфере в обществе, о культуре, о том, что мы себе и тем, кто несет в себе определенные вещи, позволяем. Позволяем мы очень много, потому что это пришло с Запада, а нам всё это время было положено следовать Западу, — подчеркнула Мария Мамиконян.

Первый зампред комитета по информполитике Александр Ющенко на вопрос журналиста NEWS.ru тоже сначала отвечал, что не видел письма издателей. Однако, пока шло обсуждение законопроекта о запрете гей-пропаганды, информация таки дошла до собравшихся в зале парламентариев. В век цифровых технологий через соцсети и СМИ любые новости разлетаются куда быстрее, чем через приемные избранников народа.

Хочу успокоить всех любителей книги и классической литературы. Подготовленный нами законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры. Мы запрещаем не упоминание ЛГБТ как явление, а именно пропаганду, то есть — цитата — "распространение информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок«,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат заверил, что классике пока ничего не грозит. А вот авторам, издателям и распространителям современной литературы, поднимающей пикантные темы, расслабляться рано.

Назвать набоковскую «Лолиту» пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в «Войне и мире» пропагандой жестокости. А вот книги, подобные «Лету в пионерском галстуке», безусловно, подпадут под наши ограничения, но к литературе это никакого отношения не имеет, — объяснил Хинштейн.

Вопрос о составе комиссии, которая будет проверять современную литературу на предмет подобной пропаганды, и критериев оценки остается открытым. Предположений нет даже у экспертов книжной отрасли. Так, ведущие российские литературоведы Игорь Волгин, Александр Архангельский, Павел Басинский затруднились ответить на соответствующий вопрос NEWS.ru. Они призвали не торопить события и дождаться от депутатов конкретики.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

По словам юриста Марии Ярмуш, авторы законопроекта должны быть очень внимательны в формулировках, которые появятся в окончательном варианте. Она выступила за то, чтобы в документе было четко прописано, какие именно действия подпадают под понятие пропаганды ЛГБТ.

Закон может быть прописан так, что любое произведение, где будет говориться о том или ином аспекте человеческих взаимоотношений, подпадет под его действие и будет подлежать запрету. Есть риск, что это затронет большой пласт культуры и искусства. Этого быть не должно, — высказалась Ярмуш.

Напомним, что законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии уже получил положительный отзыв от правительства РФ. За нарушения авторы предлагают наказывать граждан штрафом до 200 тысяч рублей, а юрлиц — до 4 миллионов рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доработанный документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца октября. По мнению Володина, в ноябре законопроект может попасть на подпись к президенту РФ.