Клара Новикова рассказала о последних днях жизни сатирика Трушкина

https://static.news.ru/photo/44bef1c2-ab3d-11ea-acec-fa163e074e61_660.jpg Клара Новикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Клара Новикова призналась, что смерть писателя-сатирика Анатолия Трушкина стала шоком. Автор умер из-за коронавируса.

Артистка эстрады вспомнила, что в последние дни Трушкин чувствовал себя лучше и ждал выписки. По её словам, у писателя был тяжёлый голос, но в остальном всё было хорошо.

Новикова отметила, что писатель вёл замкнутый образ жизни. Он был тонким и чутким человеком, передаёт портал «Невские новости».

Анатолий Трушкин попал в больницу 9 мая с подозрением на коронавирус. У юмориста поднялась высокая температура и начался кашель, после чего он обратился к медикам. Сатирик пока не знает, где мог подцепить инфекцию, ведь он практически не выходил из дома и соблюдал самоизоляцию. У супруги Трушкина также подтвердили COVID-19, однако она лечилась дома, писал NEWS.ru.