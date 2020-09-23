«Был большим человеком»: Новикова – о смерти Войнаровского

https://static.news.ru/photo/cb57fa78-fe42-11ea-86d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Советская и российская артистка Клара Новикова в разговоре с NEWS.ru выразила соболезнования в связи со смертью оперного певца Вячеслава Войнаровского. Она назвала его светлым и добрым человеком с выдающимся голосом.

Был замечательный, добрый, большой человек. Я очень давно его не видела, не потому что нас развёл всех этот коронавирус, просто давно не виделись. Давно не было сборных концертов, где бы мы вместе выступали. Мы снимались вместе когда-то. Я сочувствую всей семье. Он был очень заботливым, — сказала артистка.

Войнаровский скончался 23 сентября на 75-м году жизни. Трагическое известие подтвердили в пресс-службе Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Певец умер в собственном доме. Причины смерти пока неизвестны, но со слов сына музыканта, это не коронавирус.

Войнаровский выступал в оперных театрах «Ковент-Гарден» в Лондоне, «Комунале» в Болонье, Большом театре и на других значимых площадках. Он исполнял партии в операх «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Кармен» Жоржа Бизе, «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Кроме того, он снимался в кино. Ему принадлежат роли в фильмах «Герой её романа», «12 стульев», «300 лет спустя», «Фантазёр». В 1999 году ему было присвоено звание «Народный артист РФ», писал NEWS.ru.