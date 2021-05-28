Китаю не угодили BTS, Бибер и Леди Гага — их вырезали из новых «Друзей»

https://static.news.ru/photo/8861d714-bfbe-11eb-a303-96000091f725_660.jpg BTS Фото: Efren Landaos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай провёл собственную цензуру спецвыпуска сериала «Друзья» — кому-то не угодили группа BTS, певцы Джастин Бибер и Леди Гага. Также были удалены отсылки к ЛГБТ, передаёт BBC.

То, что из новых «Друзей» вырезали приглашённых звёзд, заметили поклонники культового телевизионного шоу, проживающие в Китае. При этом неясно, издало ли правительство директиву о цензуре или же инициатива шла от платформ iQiyi, Youku и Tencent Video. Кроме того, фанаты заметили , что изменения серий были разными на платформах.

В BBC отметили, что Китай и культура часто «конфликтуют». Например, в прошлом году в стране хотели бойкотировать южнокорейский бой-бэнд BTS. Призывы начали зарождаться на фоне высказывания одного из участников о Корейской войне. Помимо этого, в 2016 году гастролировать по Китаю было запрещено и певице Леди Гаге.

Сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Шоу выходило с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено 10 сезонов (236 эпизодов). Премьера специального часового эпизода состоялась 27 мая.

Ранее сообщалось, что звёзды американского шоу-бизнеса в спецвыпуске предположили, как в настоящее время могли сложиться судьбы их персонажей.