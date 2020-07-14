Китайскую вазу из дома пенсионерки продали на $9 млн

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Китайская ваза XVIII века ушла с молотка за $9 млн. Последние 50 лет предмет находился в в загородном доме пенсионерки где‑то в Центральной Европе.

Обнаружил шедевр консультант Йохан Бош ван Розенталь их Амстердама, которого пригласила 80-летняя владелица, чтобы оценить коллекцию китайского искусства, которую она унаследовала много лет назад. Вазу нашли полностью покрытой пылью и «в окружении бесчисленного количества кошек и собак».

По данным CNN, фарфоровая ваза с цветочным узором была сделана специально для императора Цяньлуна из династии Цин, который правил в стране более 60 лет. Она выполнена в стиле янцай придворным ремесленником Ин Таном.

Как писал NEWS.ru, в селе Мохнач Харьковской области в доме у пары пенсионеров нашли 140-летний сундук Louis Vuitton, в котором те хранили кукурузу. Престарелые супруги рассказали, что предмет сохранился у них со времён Второй мировой войны.