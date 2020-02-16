Китайские туристы практически перестали приезжать в Екатерининский дворец государственного музея-заповедника «Царское Cело». Поток гостей из КНР существенно сократился, заявили в музее.
Вместе с тем там отметили, что это исключительно визуальные наблюдения, так как сотрудники не ведут статистику посещаемости с точки зрения гражданства. Как правило, чуть более половины посетителей — иностранцы,
В первую неделю февраля посещаемость снизилась. Если за тот же период в 2019 году Екатерининский дворец посетили 11,4 тысячи человек, то в этом году — 10,3 тысячи человек. Конечно, причина в отсутствии китайских туристов, — рассказали в пресс-службе музея.
Там уточнили, что китайские группы приезжать перестали, остались только «малочисленные индивидуальные туристы».
Там также заверили, что из-за ситуации с коронавирусом в Екатерининском дворце усилена дезинфекция.
Ранее NEWS.ru писал, что снижение численности китайских туристов фиксируют все российские музеи. Туристический бизнес, торговля и объекты культуры несут убытки. Групповые туры отменены, резко сократилось и количество тех, кто приезжает в Россию самостоятельно. Сейчас в стране находятся около тысячи таких путешественников, тогда как с января по март прошлого года было 163 тысячи человек.
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