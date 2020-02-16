https://static.news.ru/photo/a5e4c33c-508e-11ea-82f9-fa163e074e61_660.jpg Музей-заповедник «Царское Cело» Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Китайские туристы практически перестали приезжать в Екатерининский дворец государственного музея-заповедника «Царское Cело». Поток гостей из КНР существенно сократился, заявили в музее.

Вместе с тем там отметили, что это исключительно визуальные наблюдения, так как сотрудники не ведут статистику посещаемости с точки зрения гражданства. Как правило, чуть более половины посетителей — иностранцы, отмечает «Интерфакс».

В первую неделю февраля посещаемость снизилась. Если за тот же период в 2019 году Екатерининский дворец посетили 11,4 тысячи человек, то в этом году — 10,3 тысячи человек. Конечно, причина в отсутствии китайских туристов, — рассказали в пресс-службе музея.

Там уточнили, что китайские группы приезжать перестали, остались только «малочисленные индивидуальные туристы».

Там также заверили, что из-за ситуации с коронавирусом в Екатерининском дворце усилена дезинфекция.

Ранее NEWS.ru писал, что снижение численности китайских туристов фиксируют все российские музеи. Туристический бизнес, торговля и объекты культуры несут убытки. Групповые туры отменены, резко сократилось и количество тех, кто приезжает в Россию самостоятельно. Сейчас в стране находятся около тысячи таких путешественников, тогда как с января по март прошлого года было 163 тысячи человек.