Киселёва в «Вестях недели» впервые заменят другим ведущим

Телеведущий Дмитрий Киселёв впервые в ближайшее воскресенье не выступит в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Его заменят другим ведущим, передаёт РИА Новости.

Журналист отметил, что пропустить съёмку ему придётся из-за коронавируса, который был диагностирован у него на минувшей неделе. Киселёв должен оставаться в больнице, несмотря на температуру 36,4, а также на хорошее самочувствие.

Такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей. А также тому, что я был привит от коронавируса, — рассказал журналист.

В связи с этим он вновь напомнил россиянам о пользе вакцинации и призвал сделать прививку для защиты от вируса. В противном случае, как отметил Киселёв, он «хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой».

Ранее певец и композитор Александр Градский отреагировал на информацию о госпитализации из-за заражения коронавирусом. В комментарии СМИ он назвал данную новость «чушью».