Патрушев и яйца, челюсть Киркорова, криптоигры Деревянко: что будет дальше

Фото: Коллаж NEWS.ru

К вопросу урегулирования цен на яйца в России привлекли Азербайджан и Турцию, хирург Тимур Хайдаров пообещал обновить облик певца Филиппа Киркорова, актер Павел Деревянко снял со стен картины в офисе бывшего партнера по криптобизнесу — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что будет с ценами на яйца?

С ситуацией вокруг стоимости яиц начали разбираться на уровне президента с привлечением министров и ближайших дружественных стран. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что он не до конца справился с задачей по урегулированию цен на продукт. Ранее с ним лично связался президент Владимир Путин по данному вопросу. Глава ведомства выразил надежду, что российский лидер даст ему шанс скорректировать стоимость этой продукции.

«Почувствовал, что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Тем не менее я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили», — сказал Патрушев.

По словам министра, через две-три недели в российские магазины поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать цены. Кроме того, по словам Патрушева, совсем скоро в российских магазинах можно будет купить азербайджанские яйца.

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — отметил Патрушев.

Министр добавил, что после новогодних праздников на цены повлияет сезонный фактор — стоимость яиц начнет снижаться.

Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что резкое повышение цен на куриные яйца связано с увеличением спроса на данный продукт.

В Росстате сообщили, что с 5 по 11 декабря куриные яйца подорожали на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. С начала 2023 года цены на яйца в России поднялись на 46,18%. Только в ноябре этот продукт подорожал на 15%.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба возбудила административные дела в отношении производителей куриных яиц в Крыму и Кировской области. Под разбирательство подпали две крымские компании — ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С начала сентября 2023 года, по данным ФАС, они допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. Если нарушения будут доказаны, компании оштрафуют в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что профильные ведомства должны отслеживать и своевременно реагировать на необоснованный рост цен на продукты питания, тарифы ЖКХ и другие социально значимые товары и услуги. Он добавил, что при выявлении подобных случаев ведомства обязаны детально доложить об этом.

Производство куриных яиц в России с января по ноябрь 2023 года, по данным Росстата, выросло на 2% и составило 34,8 млрд штук. В ноябре текущего года производство яиц уменьшилось на 0,2% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 3,1 млрд штук.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с внешностью Киркорова?

16 декабря певец Филипп Киркоров пришел на открытие Академии фигурного катания Angels of Plushenko без повязки на лице. Днем ранее артист появился на публике с перевязанной челюстью на показе гастрономического мюзикла. Киркоров, находясь на красной дорожке, постоянно поправлял черную повязку, которая прикрывала его уши и подбородок.

При этом певица Люся Чеботина объяснила, что появление Киркорова на мероприятии с повязкой было связано с проблемами с зубами. По ее словам, она испугалась за здоровье поп-короля. У исполнителя изменились черты лица. При этом сам музыкант ранее утверждал, что надел повязку из-за стоматологических проблем.

«Звездный» пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что Киркорова ждут кардинальные изменения во внешности. Он пояснил, что поклонники артиста скоро все узнают. Специалист добавил, что сейчас музыкант может прикрывать свое лицо из-за флюса.

«Вы скоро все узнаете. Мы говорили, что у нас будут скоро еще кардинальные изменения. Вам все сразу расскажи и выложи. Скоро все все узнают. Если быть точным, 30 апреля у него будет выступление в Crave шоу. Там все увидят всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали. А проделана, на самом деле, большая работа, и будет еще несколько таких вишенок. Люди, которые знают его давно, даже они скажут «вау», — сказал Хайдаров во время форума Big beauty boss.

По словам Хайдарова, на данный момент работа еще не завершена.

До этого адвокат Киркорова Александр Добровинский сообщил, что исполнитель подал иск к артистке Любови Успенской из-за ее «неподобающих» высказываний. По его словам, подобные конфликты можно решить только через суд. Певец оценил свой моральный ущерб в 10 млн рублей. Также с Успенской намерены взыскать около 2 млн рублей за судебные издержки.

Поводом для судебного иска стало интервью Успенской YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого она заявила, что Киркоров является женоненавистником, несмотря на то что «30 лет поет о любви к женщинам». Сторона защиты певца также подготовила список других фраз, которые нанесли моральный ущерб народному артисту РФ.

Конфликт между Успенской и Киркоровым возник на фоне различных позиций по делу против доктора Хайдарова. Поп-король вступился за пластического хирурга, против которого выступили Успенская и певица Слава. Артистки рассказали, что Хайдаров сделал им неудачные пластические операции. Число пострадавших от деятельности хирурга достигло 60 человек.

Хайдаров получил широкую известность благодаря социальным сетям, где вел прямые эфиры с операций. Визажист и блогер Гоар Аветисян сделала несколько операций в клинике Хайдарова, чтобы избавиться от лишнего веса и преобразить грудь. Она благодарила специалиста и рекламировала его услуги.

Среди звездных клиентов Хайдарова — бывший избранник Ольги Бузовой Давид Манукян, певица Ирина Дубцова, продюсер Яна Рудковская, экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана и многие другие.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Деревянко забрал картины у экс-партнера по криптобизнесу

Актер Павел Деревянко снял со стен картины в офисе бывшего бизнес-партнера Григория Мулузяна, который потерял на криптобирже 265 млн рублей инвесторов. Де-факто артист начал делить имущество с предпринимателем.

«Да, связывался [с Деревянко]. Картины из офиса хотел забрать, я ему их отдал. По поводу всего этого я ему говорю: „Ну чего, куда дальше так пойдет?“ Он ничего мне не ответил», — заявил Мулузян.

Бизнесмен добавил, что сторона Деревянко угрожала ему уголовным делом за разглашение информации об их партнерстве. Он подчеркнул, что после криптоскандала виделся с актером только один раз.

Ранее предприниматель из Москвы обвинил Деревянко в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. По словам мужчины, он инвестировал в криптокомпанию артиста «Бии Соул», потерял деньги, после чего обратился в полицию. Актер в свою очередь подал в суд на Мулузяна и требовал отдать ему совместно созданную компанию и предоставить доступ к бухгалтерии.

Ключевым свидетелем по делу Деревянко может стать шоумен Александр Ревва. По словам Мулузяна, именно он продал актеру свою долю в Telegram-боте, с помощью которого знакомые Деревянко перечисляли деньги на криптобиржи.

Бизнесмен из Москвы, обвинивший Деревянко и Мулузяна в мошенничестве на более чем 1 млн рублей, просит привлечь их к ответственности по ч. 2 статьи 159 Уголовного кодекса.

Данная санкция предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в случае причинения гражданину значительного ущерба, но не менее 5 тыс. рублей. Деяние, предусмотренное частью 2 ст. 159 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести. Максимальное наказание за его совершение может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.

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