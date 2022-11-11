«Киркоров заволновался»: депутаты предрекли перемены в культуре и шоубизе NEWS.ru узнал у парламентариев, какой они видят российскую культуру в ближайшем будущем и что намерены менять в первую очередь

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Филипп Киркоров

На днях в особняке Смирнова на Тверском бульваре в Москве прошел благотворительный вечер «Сила добра», устроенный фондом «Добро и дело». Политики, актеры, певцы, общественные деятели приняли участие в благотворительном аукционе, собрав денежные средства в поддержку присоединенных территорий. Одной из главных тем вечера стало обсуждение грядущих изменений в культуре и шоу-бизнесе. О естественных процессах в этой сфере и тех, что депутаты намерены инициировать с помощью законопроектов, журналист NEWS.ru поговорил с парламентариями, собравшимися в непринужденной обстановке вне стен Госдумы.

«Если вы чиновник и не поддерживаете спецоперацию — до свидания, увольняйтесь»

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев рассказал NEWS.ru, что на одной из недавних встреч с министром культуры России Ольгой Любимовой партия «поставила перед ней вопрос о выделении денег на создание агитбригад через Госконцерт, чтобы все желающие артисты могли выезжать на передовую в зону СВО».

Это наша партийная позиция, и это сейчас важно. Во время Великой Отечественной войны в аитбригадах участвовали 45 тысяч артистов. А сколько сейчас артистов находятся в Донбассе? Дмитрий Певцов, Владимир Стеклов, Сергей Куприк... Их по пальцам можно пересчитать! — возмутился Дмитрий Гусев.

По словам депутата, также подготовлен и выносится на обсуждение в Госдуму проект закона об «отключении от госфинансирования тех деятелей культуры, которые занимают антигосударственную позицию». Инициатива, утверждает Гусев, касается не только артистов, продюсеров и режиссеров, но и чиновников, и сотрудников госпорпораций.

Это будут изменения в Трудовой кодекс. Если вы чиновник и не поддерживаете спецоперацию — до свидания, увольняйтесь. Либо, будьте добры, занимайте государственную позицию, — подчеркнул депутат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Гусев

Пришедший на благотворительный вечер певец, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин, очевидно, находится вне зоны риска. Артист признался, что неоднократно выступал с концертами во многих «горячих точках», в том числе в Сирии и Чечне, и поддерживает СВО. После объявления о частичной мобилизации Левкин, по его словам, посетил военкомат — просил направить его добровольцем в зону проведения спецоперации.

Я служил во флоте и многое умею, в том числе метко стрелять. Но мне сказали [в военкомате]: «Вы у нас — в резерве, Владимир Александрович, а пока идите пойте, у вас это лучше получается». Не взяли по причине возраста, мне 55. Но занесли в резервные списки, — рассказал NEWS.ru артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Лёвкин

Левкин отметил, что он «никуда из России не уезжал» и уезжать не собирается. Наоборот, вместе со своими музыкантами делает «всё, что в наших силах, для поддержки СВО и наших военных». Так, несколько дней назад Левкин выступал с коллегами перед мобилизованными в Калининграде, до этого — в Москве в госпитале имени Бурденко.

Еще один артист-участник вечера Сергей Горобченко, зять уехавшего из России журналиста Александра Невзорова (лицо, исполняющее функции иностранного агента), заявил, что сегодня Россия переживает трудное время и нужно поддержать ее, чтобы страна «воскресла и встала на новые рельсы созидания». Горобченко «от всей семьи» поблагодарил президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина за защиту России и исполнил под гитару песню в поддержку ВС РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Горобченко

«Пугачева контролировала всю нашу культурную жизнь, разводя и благословляя»

Депутат Госдумы, один из создателей Группы по расследованию антироссийской деятельности в культуре (ГРАД) Дмитрий Кузнецов выразил надежду увидеть в предстоящих телевизионных новогодних программах «больше молодых талантов». Ранее новые лица, по мнению парламентария, не могли пробиться в эфир из-за Аллы Пугачевой, которая «контролировала всю нашу культурную жизнь, разводя и благословляя».

С отъездом Пугачевой из страны эта традиция схлынула. Однако новые таланты так быстро появиться в медиапространстве не могут, — сказал депутат.

Кузнецов назвал достижением последних месяцев «уже хотя бы тот факт, что в теле- и радиоэфирах стали появляться исполнители, которые раньше считались опальными». Депутат рассказал, как «уговаривал руководство одной известной радиостанции» ставить в эфир не только старые хиты Юлии Чичериной, но и новые — о Донбассе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Кузнецов

А они не хотели Чичерину. Они ставили какие-нибудь «Порнофильмы» и другие группы, которые занимают сейчас антироссийскую позицию. А меня с новыми песнями Чичериной посылали прямым текстом эти «птенцы гнезда Миши Козырева», — отметил парламентарий.

По мнению Дмитрия Кузнецова, общество «должно создать среду, в которой патриотически настроенному человеку создаются условия и возможности для творчества».

«Нужно запретить содомию, которая просочилась и на сцену, и на телевидение, и в литературу»

Культурная часть благотворительного вечера началась с манифеста, который со сцены зачитал волонтер Николай Павлов.

Русофобов — вон из страны, с телеэкранов и книжных полок. Извращенцев — вон со сцены. Приспособленцев — вон из партий. В культуре ввести военное положение. В Минкульт ввести Дмитрия Медведева — его посты самые актуальные и адекватные, — выразил свою позицию общественник.

Павлов рассказал, что последние восемь месяцев ездит в Донбасс с гуманитарными грузами и вызволяет из подвалов перебравшихся туда из-за обстрелов людей.

Достаю [из подвалов] бабушек, детей. Первое, что они просят, выбираясь из подвала, это «хлебушка понюхать». Хлебушка мы не даем, потому что он портится в дороге. Даем сухари, — рассказал волонтер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Павлов

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев, который выставил на благотворительный аукцион пять собственных книг, рассказал NEWS.ru о мерах в сфере культуры, которые планируется принять на законодательном уровне.

Мы сейчас разрабатываем и будем принимать очень серьезные законы, которые ограничат или прекратят эту вседозволенность в нашей культуре, примем скоро закон о запрете ЛГБТ- пропаганды. Поразительно, что вся Дума — это первый раз такое было на парламентских слушаниях — все проголосовали «за» и потянулась очередь из депутатов подписывать этот проект. 400 депутатов подписали, такого не было никогда, — рассказал Николай Бурляев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Бурляев

По мнению депутата, «нужно запретить содомию, которая просочилась и на сцену, и на телевидение, и в литературу».

Мои коллеги-депутаты говорят, что не будут трогать классиков. А я бы тронул, например, Набокова. Потому что это [роман «Лолита»] — педофилия, талантливо написанная. Но я просто говорю свое мнение. Запрещать всё подряд, конечно неправильно, до такого маразма не дойдем. У того же Набокова есть и другие произведения, — отметил Бурляев.

Николай Бурляев также дал свою оценку нашумевшему появлению Филиппа Киркорова в лосинах на концерте в Алма-Ате.

Для них главное самовыразиться, одеться в эти перья, повилять всеми местами, получить денег побольше. Но что делать, мы живем в свободном обществе. Как говорил Апостол Павел, «всё мне позволительно, но не всё полезно», — отметил Бурляев.

На вопрос о том, будут ли выступления в лосинах считаться ЛГБТ-пропагандой, депутат ответил, что сначала нужно принять закон. А под него уже «будем подверстывать наше отношение к тому, что мы видим».

«Сегодня модно быть своим парнем»

Заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru выразила уверенность, что «культура уже меняется».

События эти (СВО и последующий отъезд из России ряда деятелей культуры. — NEWS.ru) прошли по нашей культуре и очистили ее от шелухи, — отметила Елена Драпеко.

Поведение Филиппа Киркорова в последние дни, когда певец в резкой форме ответил на вопрос журналистки, нелицеприяно высказался о внешности коллеги Наргиз Закировой, вышел на сцену в лосинах и ударил букетом человека по лицу, она назвала «эпатажем с целью привлечения внимания». Драпеко считает, что интерес публики «к такого рода клоунаде скоро совсем отпадет».

Вряд ли уже человека в таком возрасте можно перевоспитать. Но потребность в такого рода клоунаде, я думаю, скоро отпадет. Потому что есть гораздо более серьезные поводы для привлечения внимания. И цена (гонорары звезд. — NEWS.ru) их деятельности будет совершенно другой, — предрекла депутат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Елена Драпеко

Вместе с тем Елена Драпеко считает Филиппа Киркорова талантливым артистом. Но на сцену, отметила она, «сейчас вырываются новые исполнители» . Депутат предположила, что из-за появления ярких конкурентов «Киркоров заволновался».

Поэтому он поехал в госпиталь к раненым. Поэтому ищет тоже новые пути, — подметила Драпеко.

В качестве другого примера она привела Николая Баскова, который после начала СВО «надел бобочку (лекая мужская рубашка с коротким рукавом) в клеточку и стал своим парнем».

Депутат призналась, что помнит Баскова еще в те времена, когда он только начинал свою карьеру. По словам Елены Драпеко, Баскова представил коллегам на кинофестивале в Крыму политик Геннадий Селезнев (1947-2015).

Это было много-много лет назад. Он [Басков] тогда начинал свою карьеру, был «своим парнем», хорошим мальчиком. А потом эта шоу-тусовка, она его начала корёжить и ломать. Он обвешался бирюльками какими-то, цацками, стал делать себе скандальную славу. Но сегодня это уже не модно, сегодня модно быть своим парнем для России, — отметила Елена Драпеко.

Она подчеркнула, что очень рада за Николая Баскова, который «вернулся к себе настоящему». Драпеко спрогнозировала, что в ближайшее время «на первый план будут выходить те исполнители, у которых есть не только голос, но и душа. И которые будут петь и рассказывать нам о том, какую Россию мы хотели бы видеть».