Киркоров «породнится» с известным комиком Киркоров и Дорохов исполнят главные роли в комедии «Братья»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров впервые сыграет главную роль в полнометражном фильме «Братья» режиссера Марка Горобца, который ранее выпустил картину «Тур с Иванушками», пишет РБК. Партнером 57-летнего артиста по съемочной площадке станет комик Денис Дорохов, который исполнит роль его младшего брата. Съемки комедии пройдут в Краснодарском крае, а премьера запланирована на 19 декабря, говорится в сообщении.

На сцене я уже много лет, но сейчас чувствую особую ответственность. Очень рад, что моим партнёром по площадке будет Денис [Дорохов]. Зрители увидят на экране совершенно новую грань каждого из нас. Это вызов, но уже победа! — прокомментировал начало съемок Киркоров.

Ранее Киркоров заявил, что бизнесмен Ян Абрамов, с которым певица Алсу начала бракоразводный процесс, не имеет женщины на стороне и других детей. Он назвал предпринимателя образцовым отцом, добавив, что тот с первого взгляда влюбился в артистку. При этом певец добавил, что не хочет давать оценку чужим семейным отношениям.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что ему поступили жалобы на якобы незаконную пристройку мансарды, которую сделал певец Филипп Киркоров в своей московской квартире. По словам общественника, апартаменты музыканта располагаются над жильем уехавшей из России Аллы Пугачевой. Бородин подчеркнул, что из-за надстройки Киркорова у других жильцов дома «трещат потолки и лопаются стены».