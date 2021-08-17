Кинотеатры раскроют длительность рекламы перед сеансами

Кинотеатры в России обязали раскрывать длительность рекламных роликов перед началом сеанса, а также информировать о технических характеристиках залов. Документ подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и опубликован на сайте кабмина.
Информацию о продолжительности коммерческих видео и анонсов других фильмов
Согласно тому же распоряжению, кинотеатры получат право запретить проносить в зал лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества. Новые требования вступят в силу с 1 марта 2022-го и будут действовать в течение шести лет.
Ранее сообщалось, что правительство России решило продлить сроки действия льготной семейной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Он отметил, что льготная ипотека будет