Кинотеатры раскроют длительность рекламы перед сеансами

Кинотеатры в России обязали раскрывать длительность рекламных роликов перед началом сеанса, а также информировать о технических характеристиках залов. Документ подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и опубликован на сайте кабмина.

Информацию о продолжительности коммерческих видео и анонсов других фильмов разместят на кассах. Там же или на онлайн-ресурсах кинотеатров зрители смогут узнать о ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и системы тифлокомментария. О наличии лент с подобным оборудованием компании тоже обязали сообщать.

Согласно тому же распоряжению, кинотеатры получат право запретить проносить в зал лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества. Новые требования вступят в силу с 1 марта 2022-го и будут действовать в течение шести лет.