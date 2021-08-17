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Кинотеатры раскроют длительность рекламы перед сеансами

13:27, 18 августа 2021
Кинотеатры раскроют длительность рекламы перед сеансами Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кинотеатры в России обязали раскрывать длительность рекламных роликов перед началом сеанса, а также информировать о технических характеристиках залов. Документ подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и опубликован на сайте кабмина.

Информацию о продолжительности коммерческих видео и анонсов других фильмов разместят на кассах. Там же или на онлайн-ресурсах кинотеатров зрители смогут узнать о ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и системы тифлокомментария. О наличии лент с подобным оборудованием компании тоже обязали сообщать.

Согласно тому же распоряжению, кинотеатры получат право запретить проносить в зал лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества. Новые требования вступят в силу с 1 марта 2022-го и будут действовать в течение шести лет.

Ранее сообщалось, что правительство России решило продлить сроки действия льготной семейной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Он отметил, что льготная ипотека будет распространяться не только на те семьи, у которых растут двое и более детей, но и на те, у которых только родился первый ребёнок.

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