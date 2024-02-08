Киносказки вывели российских дистрибьюторов на вершины показов «Коммерсант»: кинорынком России завладели отечественные прокатчики

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В топ-5 самых крупных дистрибьюторов 2023 года вошли только российские кинокомпании, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Wanta Group. Отмечается, что такому результату способствовали киносказки. Лидером стала «Централ Партнершип» (ЦПШ), заработавшая в минувшем году 13,9 млрд рублей.

В 2022 году она собрала 4,1 млрд рублей и занимала 21,5% рынка. Сейчас компания получила долю в 46%. Самыми кассовыми фильмами ЦПШ стали «Чебурашка» (6,8 млрд рублей) и «Вызов» (2,1 млрд рублей), отметило издание.

Второе место в рейтинге занял «НМГ Кинопрокат» (структура «Национальной медиа группы») занимающий 14,5% отечественного рынка. Общий бокс составил 4,4 млрд рублей. Одним из самых успешных проектов стала сказка «По щучьему велению» (2,5 млрд рублей).

На третье место сместилась компания «Вольга». Ее сборы по итогам 2023 года сократились с 3,4 (в 2022 году) до 2,8 млрд рублей, доля рынка уменьшилась с 17,9% до 9,2%, и ни один релиз не вошел в топ-20 самых кассовых фильмов.

Главный редактор «Кино-театр.ру» Жан Просянов признался изданию, что его «приятно удивила» работа «НМГ Кинопрокат» с лентой «По щучьему велению».

Дистрибутор показал, что собирать больше двух миллиардов можно не только в «новогодней битве», а это сильно расширило горизонты, — уточнил эксперт.

В начале февраля стало известно, что новый мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» впервые стал самой кассовой анимационной картиной в России и заработал более 1 млрд рублей.