«Кинопоиск» отреагировал на запрет нового фильма Гая Ричи в России «Кинопоиск» ищет решение для поддержки зрителей из-за запрета фильма Гая Ричи

Фото: Lionsgate

Генри Кавилл в фильме «Министерство неджентльменских дел»

«Кинопоиск» ищет решение, чтобы показать россиянам новый фильм британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», которому отказали в кинотеатральном прокате в России, сообщили NEWS.ru в пресс-службе онлайн-кинотеатра. Там обещали оповестить о своих дальнейших планах относительно релиза картины.

Мы хотим подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фан-базу Ричи в России, — отметили в «Кинопоиске».

Как писал портал «Бюллетень кинопрокатчика», ожидается, что релиз фильма состоится сразу на платформе «Кинопоиск». Продюсерский центр медиасервисов «Яндекса» «Плюс Студия» выступил одним из создателей картины.

Ранее кинопрокатная компания «Вольга» сообщила, что Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение новому фильму Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Выход фильма был запланирован на 25 апреля.

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