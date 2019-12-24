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Критики назвали наиболее удачные российские сериалы, выходившие в 2019 году.

Проект «Шторм» режиссёра Бориса Хлебникова стал главным сериалом по мнению экспертов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе интернет-портала Кино-Театр.ру.

На втором месте оказалась «Эпидемия» Павла Костомарова, выходящая на платформе Premier.

В опросе приняли участие 18 главных российских кинокритиков. Каждый из специалистов назвал тройку своих сериалов из 148 проектов, в которых насчитывается более четырёх эпизодов. Все они вышли на телевидении и на стриминговых сервисах в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, американская Ассоциация телекритиков вручила награды за выдающиеся достижения в области телевидения. В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».