Кинокритик посоветовал, с чего начать смотреть фильмы Годара Кинокритик Корецкий посоветовал начинать смотреть Годара с фильмов «На последнем дыхании», «Китаянка» и «Уик-энд»

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «На последнем дыхании»

Основными работами французского режиссера Жан-Люка Годара принято считать ленты «На последнем дыхании» (1960), «Китаянка» (1967) и «Уик-энд» (1967), с которых и следует начинать знакомство со знаменитым кинодеятелем, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил кинокритик Василий Корецкий. По его словам, после них можно обратиться к экспериментальным фильмам и более зрелым картинам.

Основные его работы, дающие представление о творчестве Годара: фильм, сделавший его звездой, — «На последнем дыхании» (1960), лента «Китаянка» (1967), «Уик-энд» (1967). Эти фильмы сняты во время увлечения левыми идеями, — отметил Корецкий.

В качестве знакомства с экспериментальным кино Годара критик рекомендовал выбрать «Ветер с востока» (1969). Если же хочется посмотреть наиболее поздние работы режиссера, то Корецкий призвал обратить внимание на последний фильм кинематографиста «Книга образа» (2018), а также ленты «Прощай, речь» (2014) и «Новая волна» (1990).

Критик рассказал, что творчество Годара условно делится на два периода, каждый из которых отличается от другого взглядами кинематографиста на жизнь, а также формами, методами и заложенными в картинах смыслами.

У Годара есть два периода. Первый — нововолновый — совмещение документальной съемки с цитатностью сценарного материала и структуры, заимствование американских жанров, синефильский подход. Второй — комбатантный период — переход от игрового фильма, пусть экспериментального, к жанру фильма-эссе, превращение фильма в листовку, философский трактат или статью-передовицу, — объяснил кинокритик.

Корецкий назвал Годара «исследователем языка кино и его природы». По его мнению, работы режиссера — это фильмы-исследования, и пропагандистские, и аналитические: «пропаганда, которая сама анализирует свои методы и разрушает их». Он добавил, что из более молодых и современных кинематографистов с Годаром никто не сравнится.

Из современных, более молодых режиссеров с ним никто не сравнится, если честно. Может, немцы, Харун Фароки, например, — режиссер и видеоэссеист, умер в 2014 году. Его фильмы скорее в галереях показывали, нежели в кинотеатрах, — подытожил Корецкий.

Годар умер 13 сентября. Он снял более 70 фильмов за свою жизнь. Последний из них — «Книга образа» — вышел в прокат в 2018 году и стал участником основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Режиссера называли бескомпромиссным исследователем общества, человека и кинематографа.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о жизни Годара как революционера в области культуры и политики.