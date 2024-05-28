Кинокритик отреагировал на возвращение Юлии Высоцкой в кино Кинокритик Шпагин: Высоцкая не нуждается в деньгах и не станет зарабатывать имя

Фото: Пресс-служба «Premier»

Оксана Акиньшина, Юлия Высоцкая, кадры со съемок фильма «Огненный мальчик»

Кинокритик Александр Шпагин отреагировал на возвращение актрисы Юлии Высоцкой в кинематограф. Он рассказал порталу «Страсти», что она задействована в съемках нового фильма «Огненный мальчик» и это будет первый ее проект за несколько лет. Он добавил, что актриса с годами стала лучше играть благодаря «домашней школе» режиссера Андрея Кончаловского.

Она выбирает проекты уже, потому что она вышла не просто в звезды, а в крупные российские актрисы. Тем более ей уже не нужно зарабатывать себе имя, да и с деньгами, я думаю, все у нее в порядке, — заявил Шпагин.

В марте Высоцкая проиграла суд по делу об использовании чужих фотографий еды в своем кулинарном проекте. Знаменитость обязали выплатить 40 тысяч рублей и удалить снимки. С иском в Арбитражный суд Москвы обратился один из фотографов, который увидел свои работы на сайте телеведущей «Едим дома». Он потребовал от компании Высоцкой выплатить ему 125 тысяч рублей либо удалить снимки с портала.

Ранее сообщалось, что Высоцкая намерена закрыть свою компанию по поставке еды в различные заведения «Кулинарная студия» из-за убытков. По некоторым данным, за четыре года ее бизнес ушел в минус более чем на 4,7 млн рублей. При этом Высоцкая остается совладелицей еще 13 фирм, которые преимущественно связаны с едой и ресторанами.