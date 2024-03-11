Кинокритик объяснил «появление» Навального на «Оскаре-2024» Кинокритик Шнейдеров не удивился показу кадров из фильма «Навальный» на «Оскаре»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Американская академия кинематографических искусств и наук решила почтить память российского оппозиционера Алексея Навального, показав во время 96-й церемонии вручения премии «Оскар» кадры из одноименного документального фильма, обратил внимание кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что в 2023 году эта картина получила статуэтку как «Лучший документальный фильм». По словам Шнейдерова, премия «Оскар» стала политизированной.

Церемония «Оскар» действительно стало политизированной, поскольку академики тоже люди, и они, как и все, «варятся» в информационном поле. <...> Давайте вспомним, что в прошлом году фильм про Навального получил награду. Теперь, когда его не стало, естественно, что в Америке почтили его память. То есть не политика влияет на культуру, а общий фон, — заявил Шнейдеров.

Кинокритик подчеркнул, что все тренды и обстановка в мире влияют на членов жюри при выборе победителей «Оскара». Как отметил Шнейдеров, телевидение и радио оказывают «гигантское информационное давление».

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ведущий 96-й церемонии вручения премии «Оскар» Джимми Киммел стал худшим на этой позиции за всю историю. Он призвал ответственных за мероприятие избавиться от комика. По словам Трампа, прошедшая церемония была «очень плохой и политкорректной».