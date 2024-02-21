Кинокритик объяснил, почему режиссеры не хотят снимать фильмы об СВО Киновед Шпагин: в РФ не снимают фильмы об СВО, чтобы не уподобляться украинцам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские режиссеры не снимают много фильмов о специальной военной операции, чтобы не уподобляться украинцам, высказался в беседе с NEWS.ru кинокритик и киновед Александр Шпагин. По его мнению, кино о войне может быть только пацифистским, потому что это искусство.

За последний год в кинематографе появилось несколько картин об СВО, встречались даже такие талантливые, как «Свидетель». Но их действительно совсем немного. В России такие фильмы не снимают, чтобы не уподобляться украинцам, потому что кино о войне может быть только пацифистским. Другим оно быть не может, потому что это искусство, — заявил Шпагин.

Кинокритик привел в пример советские фильмы о Великой Отечественной войне «А зори здесь тихие...» и «Журавли». Он назвал эти ленты трагическими картинами, по сюжету которых в конце все погибли. Шпагин считает, что пацифистское кино не может не призывать к миру, а сейчас это невозможно.

Пацифистское кино не может не призывать к миру, а на сегодняшний день это невозможно. Поэтому у режиссеров нет ни понимания, ни желания снимать фильмы о подвигах военнослужащих, — отметил киновед.

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