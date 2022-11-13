Российский фильм победил на фестивале в Палермо Фильм Панфилова «Иван Денисович» победил на кинофестивале в Палермо

Фото: centpart.ru

Кадр из фильма «Иван Денисович»

Кинокартина российского режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович» по рассказу Александра Солженицына взяла главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d’Oro в итальянском Палермо, передает РИА Новости со ссылкой на организатора мероприятия. В международном прокате фильм называется «100 минут». Он участвовал в конкурсе кинокартин, снятых по литературным произведениям. Конкуренция была высокая, поскольку в конкурсе были представлены последние работы Пола Верховена и Фатиха Акина.

Фильмы — это истории, кино — это нечто другое, это то, как вы рассказываете истории. Панфилов — мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», несет в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность, — приводит РИА Новости комментарии к фильму членов жюри.

Участники жюри отметили исключительную игру актеров, добавив, что «трудно понять разрушение хрупкого человеческого существа диктатурой».

Съемки кинокартины завершились в мае 2019 года. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как автор сценария Панфилов дописал историю солдата Шухова, раскрыв больше подробностей о том, как именно тот воевал, попал в плен, как бежал из него и оказался в лагере.

Ранее онлайн-кинотеатр KION составил подборку фильмов о ценности родственных связей. В число кинокартин вошли: «Чудо», «Наши соседи Ямада», «Минари», «Семейка Аддамс», «Джуманджи: Зов Джунглей» и «Приключения Паддингтона».