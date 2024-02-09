«Кино какое-то»: Костомаров анонсировал документальный фильм о себе Костомаров сообщил о выходе автобиографического фильма 9 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

47-летний российский фигурист Роман Костомаров в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказал о выходе документального фильма о себе «Роман Костомаров: рожденный дважды». Премьера автобиографической картины состоится 9 марта. Спортсмен признался, что его жизнь больше похожа на кино, и отметил, что еще не смотрел фильм.

Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле. Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья — мама, жена, дочь, — друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы, — прокомментировал премьеру Костомаров.

Ранее жена фигуриста Оксана Домнина публично поздравила Костомарова с 47-летием. Она опубликовала трогательное обращение к мужу, в котором рассказала, что счастлива быть с ним рядом. Она добавила, что гордится мужем и его силой, которая «восхищает с каждым днем все больше и больше». Домнина подчеркнула, что, несмотря на трудности, Костомаров не теряет возможности улыбаться, шутить, любить и вдохновлять.

До этого Костомаров, переживший тяжелую болезнь и частичную ампутацию конечностей, опубликовал видео, на котором заново осваивает флайбординг. На представленных кадрах можно увидеть, как спортсмен уверенно держится на доске.