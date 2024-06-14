Кэти Перри и Backstreet Boys спели на вечеринке самой богатой семьи Азии

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кэти Перри

Самая богатая семья Азии 28-летний Анант Амбани и его невеста 29-летняя Радика Мерчант устроили трехдневную вечеринку в честь предстоящей в июле свадьбы не теплоходе в круизе по Средиземному морю, пишет Vogue. По данным издания, на мероприятие было приглашено более 1200 гостей, а также певица Кэти Перри, которая выступила во время их остановки в Каннах, диджей Дэвид Гетта и группа Backstreet Boys.

Это был круиз для людей, которые по-разному внесли свой вклад в нашу жизнь: семейные врачи, сотрудники наших компаний и просто друзья. У нас были гости в возрасте от шести месяцев до 90 лет. Мероприятия круиза начались в Сицилии с приветственного обеда. Ночью, когда мы плыли вдоль итальянского побережья, была устроена официальная вечеринка в стиле звездной ночи, — пояснила в интервью Мерчант.

Сообщается, что для вечеринок невеста надела платье дизайнера Роберта Вуна, на подоле которого было напечатано любовное письмо, написанное ей женихом. На следующий день Мерчант предстала в платье начинающего нью-йоркского модельера Грейс Линг с лифом из аэрокосмического алюминия, напечатанным на 3D-принтере.

Ранее сообщалось, что топ-10 самых богатых семей России возглавили Гуцериевы. Рейтинг составила редакция российской версии журнала Forbes. Основным критерием оценки была стоимость принадлежащих семье активов. Так, общее состояние Гуцериевых оценивается в $5,97 млрд. Они так или иначе контролируют группу «Сафмар», «Фортинвест» и «М.Видео».

Ротенберги оказались на втором месте. Их состояние оценивается в $4,85 млрд. Третью строчку рейтинга с активами в $3,14 млрд заняла семья Гапонцевых.