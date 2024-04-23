Кеосаян, смена фамилии, Люксембург: как живет звезда «Бедной Саши» Чернова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Актриса Юлия Чернова не снимается в кино с 2014 года. Как и где артистка живет сейчас, чем она занимается?

Чем известна Чернова

Юлия Чернова родилась 2 августа 1985 года в Москве.

«Хочу быть только актрисой. Очень хочу поступить в ГИТИС — в театре бы играла, мне очень нравятся драматические роли… Но в кино больше хочется! Мне нравится Людмила Гурченко. Не то чтобы я хотела быть на нее похожей. Просто она — мой идеал!» — говорила она.

В 2006 году окончила ГИТИС.

В кино Чернова дебютировала в 1997 году в картине «Бедная Саша» режиссера Тиграна Кеосаяна. Фильм рассказывает о семье девочки-подростка, которая состоит из бабушки и вечно занятой мамы. Бизнесвумен не думает о душевном состоянии своего ребенка, она сосредоточена на карьере. Из-за этого Саша чувствует себя одинокой, ей не хватает внимания. Однажды девочка решает изменить окружающую действительность и ввязывается в авантюру, которая завершается совершенно неожиданным образом.

«Я и не думала, что меня выберут на роль… Кино — это дело случая!» — рассказывала она.

Также артистка снималась в лентах «Юкка», «Главные роли», «Глаза Ольги Корж», «Неотложка», «Неотложка-2» и других.

Всего в ее фильмографии семь работ.

Что известно о личной жизни Черновой

Юлия Чернова замужем. Носит фамилию мужа — сейчас она Острецова.

Супруги воспитывают дочь.

Где сейчас живет Чернова, чем занимается

Последний раз Юлия Чернова снималась в кино в 2014 году — тогда вышел сериал «Аромат шиповника» с ее участием.

На протяжении нескольких лет она выходила на сцену «Театра, которого нет», однако спустя время вместе с мужем и дочкой уехала в Люксембург.

Актриса рассказывала, что в Люксембурге стала преподавателем в театральной мастерской, организованной при Российском центре науки и культуры. Она также основала театральную школу для детей и взрослых MASTERSKAYA. Эта мысль пришла во время первого локдауна, объявленного из-за пандемии коронавируса.

«Я все детство провела в Доме творчества на Воробьевых горах, где было много студий и кружков. И что-то такое я хотела найти здесь для своих детей, но не нашла. Поэтому решили сами основать такую школу. В ней четыре программы: русский язык, вокал, театр, танцы», — делилась Чернова.

В кино артистка сейчас не снимается. Выход проектов с ее участием в ближайшее время не запланирован.

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