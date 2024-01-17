Кейт Мосс отметила 50-летний юбилей с потомком Отто фон Бисмарка Кейт Мосс отметила 50-летний юбилей с Николаем фон Бисмарком

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская супермодель Кейт Мосс отметила свой 50-летний юбилей в парижском ресторане высокой кухни Laurent, пишет Daily Mail. По данным издания, компанию звезде составили дизайнер Стелла Маккартни и 37-летний бойфренд Николай фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

Супермодель бросила вызов своему возрасту, надев потрясающее прозрачное кружевное платье с черной шелковой накидкой. Компанию ей также составили 21-летняя дочь Лайла Хак-Мосс и подруга-дизайнер Шарлотта Тилбери. Кейт решила отпраздновать день рождения в Laurent, высококлассном ресторане в легендарном особняке в центре Парижа с садовыми столиками и собственным винным погребом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мосс избавилась от своей зависимости постоянно худеть и соответствовать стандартам моды. Супермодель заявила, что больше не считает, что «нет ничего вкуснее, чем чувствовать себя тощей». Знаменитость призналась, что верит: современная индустрия моды сильно поменялась и теперь необязательно подгонять себя под один стандарт, как это было раньше.

До этого 58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста призналась, что после двух операций по удалению рака молочной железы принимает «ужасные» лекарства для подавления гормонального фона, которые заставляют ее чувствовать себя старой. По ее словам, в прошлом году она перенесла повторную операцию, прошла курсы лучевой и химиотерапии.