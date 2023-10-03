Кехман рассказал, общается ли с Дорониной Кехман рассказал, что общается с основательницей МХАТа им. Горького Дорониной

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Владимир Кехман

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета

Владимир Кехман рассказал NEWS.ru, что общается с основательницей МХАТа им. Горького Татьяной Дорониной. По его словам, они находятся в контакте и видятся.

Приезжаем к ней, видимся, она категорически не собирается праздновать свои юбилеи. Для нее это не является принципиальным. Но все те люди, которые ее окружают, празднуют ее юбилеи, — сказал Кехман.

В ноябре прошлого года он рассказал о конфликте с Дорониной. По его словам, это произошло исключительно на творческой почве. Кехман отметил, что у них был один принципиальный разговор, когда режиссер в ультимативной форме потребовала отменить премьеру спектакля «Женщины Есенина».

Ранее актер Олег Басилашвили рассказал, что Доронина не отвечает на звонки. Поэтому, по его словам, он не смог поздравить бывшую супругу с ее 90-летним юбилеем. Артист отметил, что они не поддерживают связь.

Основателю, бывшему художественному руководителю и директору Московского Художественного академического театра имени Максима Горького Татьяне Дорониной 12 сентября исполнилось 90 лет. У артистки несколько государственных наград Российской Федерации. Президент России Владимир Путин лично вручил ей две из них в Кремле. Доронина является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».