Картину сибиряка покажут в лучших музеях России после победы на ПМЭФ

Фото: vk.com/igorvecher

Художник из Бердска Игорь Вечерский в 2017 году написал картину «Противостояние», на ней изображена обнаженная девушка на фоне постапокалиптического пейзажа, в 2022 году работа новосибирского мастера прошла в финал конкурса цифрового искусства «Создавая будущее 2050». В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) эксперты выбрали из 80 картин-финалистов всего 20 работ, среди них оказалось полотно Вечерского, теперь его покажут в лучших музеях России, пишет «Сиб.фм».

На конкурс «Создавая будущее» российские художники выставили более тысячи картин. В финал конкурса прошло 80 работ. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) эксперты выбрали из них 20 лучших. Отобранные картины будут выставлены в главных музеях страны, — сообщает издание.

Вместе с этим Вечерский признался, что пока не знает, в каких именно музеях выставят его творение. Однако живописец выразил надежду, что его полотно увидят жители из разных регионов России. Он рассказал, что завершил работу в 2017 году, ему позировала модель из Бердска по имени Анастасия. По словам художника, картина посвящена теме экологии и загрязнению атмосферы из-за технологического прогресса.

Ранее 34-летний глухонемой житель Иркутской области Михаил Игумнов начал рисовать после аварии, в результате которой оказался прикован к инвалидному креслу. Он написал портреты актера Сергея Бодрова, бойца Хабиба Нурмагомедова и недавно умершего певца Юрия Шатунова. Творчество сибиряка сделало его звездой не только в родном крае, но и в социальных сетях.