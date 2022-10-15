Картина Рихтера ушла с молотка более чем за $20 млн Картина художника-абстракциониста Рихтера продана на аукционе больше чем за $20 млн

Фото: pinterest.com

Картина немецкого художника-абстракциониста Герхарда Рихтера «192 цвета» была продана на торгах аукционного дома Sotheby’s более чем за $20 млн. Она была написана в 1966 году. Информация о продаже размещена на сайте аукционного дома.

Сообщается, что лот был продан за 18 287 800 фунтов стерлингов, или более чем за $20,2 млн. Покупатель картины не раскрывается. Организаторы торгов отмечают, что произведение представляет собой «смелый и бескомпромиссный художественный жест».

Немецкий живописец Герхард Рихтер родился в 1932 году в Дрездене. В 1961 году эмигрировал в Западную Германию. Его первая выставка состоялась в 1963 году в Дюссельдорфе. В настоящее время произведения Рихтера хранятся в собраниях крупнейших музеев Европы. В 2005 году он занимал 1-е место в ежегодном списке журнала «Капитал» — самые дорогие и успешные мастера современной немецкой живописи.

Рихтер стоял у истоков зарождения направления капиталистического реализма. Это направление в немецком искусстве, наиболее выраженное в форме живописи, близкой к поп-арту. Название движения противопоставляется социалистическому реализму, впервые было использовано в начале 1960-х годов.