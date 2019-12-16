https://static.news.ru/photo/8ce7a528-200c-11ea-9436-fa163e074e61_660.jpg Авторская подпись Алексея Харламова и дата: «Harlamoff 1895» Фото: litfund.ru

Картину русского портретиста Алексея Харламова продали в Москве за 28 млн рублей.

С молотка ушла работа «Девушка с веером», ставшая топ-лотом на торгах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

Данная работа представляет эволюцию художника, многими узами связанного с традициями русской и французской культур, — говорится на сайте организации.

Произведение, по мнению экспертов, отзывается на тему кафе-концертов в Париже. Изображённая девушка, держащая веер в поднятой руке, могла быть исполнительницей весёлых куплетов на эстраде.

Картину русской художницы Натальи Гончаровой продали на торгах в Лондоне за $320 тысяч. Сумма вдвое превысила прогнозируемую экспертами.