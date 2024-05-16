Картина Клода Моне ушла с молотка за считанные минуты Sotheby's: картину кисти Моне купили на аукционе через восемь минут за $34,8 млн

Фото: Eduardo Munoz /REUTERS

Аукционный дом Sotheby's сообщил о продаже картины Клода Моне «Стог сена в Живерни» за $34,8 млн. Отмечается, что торги длились менее восьми минут.

«Стог сена в Живерни» была написана в 1893 году. Она была одной из 31 картин живописца, на которых один и тот же объект — стог сена — запечатлен в разное время суток и при разных погодных условиях.

Ранее картина испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» была продана на аукционе Sotheby’s за $139,364 млн. Право распоряжаться полотном было получено после смерти предыдущей владелицы шедевра живописи — коллекционера Эмили Фишер Ландау, которая ушла из жизни в возрасте 102-х лет.

Также сообщалось, что бутылка почти 100-летнего шотландского виски марки Macallan была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордные $2,7 млн. Речь идет об алкогольном напитке Macallan Adami 1926 года. Сам напиток выдерживали 60 лет в бочке из-под хереса, затем в 1986 году его разлили в 40 бутылок.

Также сообщалось, что знаменитый красный свитер принцессы Дианы с белыми и черной овечками был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1,14 млн (примерно 110 миллионов рублей) и стал самой дорогой вещью из коллекции принцессы Уэльской. Диана впервые появилась в этом предмете гардероба на матче по поло в июне 1981 года.