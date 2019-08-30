Картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» привезли во Владивосток, где, впервые в России, она будет показана в рамках культурной программы на Восточном экономическом форуме.
«Мадонна» будет выставляться в Приморской государственной картинной галерее, где её смогут увидеть все желающие.
Это беспрецедентный случай, чтобы шедевр мастера, творившего в 15 веке, который выставляется в одном из старейших музеев Европы — галерее Уффици (Флоренция), был показан в региональном музее, — цитирует директора галереи Алёну Доценко РИА
Как писал News.ru ранее, иллюстрации для «Маленького принца», выполненные Антуаном де Сент-Экзюпери, нашлись в Швейцарии.