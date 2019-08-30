https://static.news.ru/photo/43764266-cbaa-11e9-9498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa

Картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» привезли во Владивосток, где, впервые в России, она будет показана в рамках культурной программы на Восточном экономическом форуме.

«Мадонна» будет выставляться в Приморской государственной картинной галерее, где её смогут увидеть все желающие.

Это беспрецедентный случай, чтобы шедевр мастера, творившего в 15 веке, который выставляется в одном из старейших музеев Европы — галерее Уффици (Флоренция), был показан в региональном музее, — цитирует директора галереи Алёну Доценко РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, иллюстрации для «Маленького принца», выполненные Антуаном де Сент-Экзюпери, нашлись в Швейцарии.