Карпов, молчание об СВО, критика ОМОНа: где сейчас Владислав Котлярский

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Владислав Котлярский

Актер Владислав Котлярский прославился ролями в сериалах «Глухарь» и «Карпов». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Владислав Котлярский

Владислав Котлярский родился 2 августа 1972 года в Москве, окончил режиссерский факультет ГИТИСа, работал в столичных театрах.

Котлярский дебютировал в кино в начале 90-х в ленте «Повесть непогашенной Луны», после чего вернулся на экраны в 2002 году в сериале «Русские амазонки». Наибольшую известность артисту принесла роль майора Станислава Карпова в сериале «Глухарь», по завершении которого сценаристы предложили актеру продолжить играть героя в отдельном проекте «Карпов».

Затем Владислав Котлярский снимался в лентах «Мент в законе», «Смерш», «Красная зона», «Ищейка» и других. На настоящий момент в его фильмографии 90 работ.

Что известно о личной жизни Котлярского

Владиславу Котлярскому неоднократно приписывали романы с коллегами по съемочной площадке, в частности с исполнительницей роли Ирины Зиминой в «Глухаре» актрисой Викторией Тарасовой. Однако коллеги не подтверждали эти слухи.

Актер в 2016 году женился на актрисе Виктории Болдыревой, снимавшейся в сериалах «Солдаты» и «Карпов». Пара воспитывает троих дочерей. Младшая наследница появилась на свет в 2023 году. Как пишет «Экспресс газета», девочка родилась в элитной частной клинике, а роды жены обошлись актеру практически в 700 тысяч рублей.

За что Котлярский критиковал ОМОН

В 2019 году Владислав Котлярский осудил действия ОМОНа во время несогласованных акций после выборов в Мосгордуму. Он призвал правоохранителей вспомнить о том, что их задача «служить народу, а не лупить дубинками подростков и женщин на митингах».

«В советские времена многие шли служить в милицию из-за крылатой фразы: „Вор должен сидеть в тюрьме“. В тюрьме должны сидеть те люди, которые украли наши голоса. А вы почему-то бьете нас», — акцентировал актер.

Чем сейчас занимается Владислав Котлярский

Владислав Котлярский продолжает творческую карьеру. В 2024 году с ним на экраны вышли фильмы «Адмирал Кузнецов» и «Расплата». На настоящий момент в производстве с актером находится лента «Смерш. 1994», где он играет главного героя старшего лейтенанта госбезопасности Павла Семенова.

Также артист гастролирует по России со спектаклем «Унесенные Голливудом» и задействован в постановках московских театров.

Владислав Котлярский не делал публичных заявлений насчет спецоперации. В прошлом году актер принял участие в YouTube-проекте «Бельчата ТВ», где рассказал, какие хотел бы исправить ошибки в своей жизни.

«Я сделал несколько финансовых ошибок в экономические кризисы в нашей стране. В 98-м году я бы все в долларах оставил, и в 2014 перевел бы [сбережения] в доллары. Все остальное меня устраивает», — сказал он.

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