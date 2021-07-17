«Я знаю немного об очень немногом»: Бенедикту Кембербэтчу — 45

14 июля российская певица из Новосибирска Пелагея отмечает юбилей — артистке исполнилось 35 лет. Карьерный путь девочка-вундеркинд с левого берега Оби начала в раннем детстве. На телевидение будущую артистку пригласили, когда ей было всего девять лет. Сегодня Пелагею, настоящее имя которой Полина Смирнова, знают как звезду вокальных шоу «Голос», «Голос 60+» и «Голос.Дети».

14 июля российская певица из Новосибирска Пелагея отмечает юбилей — артистке исполнилось 35 лет. Карьерный путь девочка-вундеркинд с левого берега Оби начала в раннем детстве. На телевидение будущую артистку пригласили,...