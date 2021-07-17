«Я знаю немного об очень немногом»: Бенедикту Кембербэтчу — 45

«Я не называю себя экспертом только потому, что я играл экспертов. На самом деле я знаю немного об очень немногом. Но очень трудно удержаться от того, чтобы сказать что-то, особенно если это связано с работой», — заявил в одном из своих интервью Камбербэтч. Кажется, эта фраза как нельзя лучше характеризует британского актёра.
Сегодня, 19 июля, Бенедикт Камбербэтч отмечает своё 45-летие. Самые яркие роли — в галерее NEWS.ru.
«Ван Гог: Портрет, написанный словами», 2010 год
imdb.com
«Шерлок», 2010-2017 годы
imdb.com
«Франкенштейн: Камбербэтч», 2011 год
nationaltheatre.org.uk
«Конец парада», 2012 год
PLANET PHOTOS/Global Look Press
«12 лет рабства», 2013 год
Fox Searchlight Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
«Стартрек: Возмездие», 2013 год
Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
«Игра в имитацию», 2014 год
imdb.com
«Гамлет: Камбербэтч», 2015 год
imdb.com
«Мстители: Война бесконечности», 2018 год
Marvel studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
«Брексит», 2019 год
imdb.com
«Игры шпионов», 2020 год
Lionsgate/Keystone Press Agency/Global look Press