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«Шерлок», 2010-2017 годы
Культура

«Я знаю немного об очень немногом»: Бенедикту Кембербэтчу — 45

08:15, 19 июля 2021
Фото: imdb.com
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«Я не называю себя экспертом только потому, что я играл экспертов. На самом деле я знаю немного об очень немногом. Но очень трудно удержаться от того, чтобы сказать что-то, особенно если это связано с работой», — заявил в одном из своих интервью Камбербэтч. Кажется, эта фраза как нельзя лучше характеризует британского актёра. 

Сегодня, 19 июля, Бенедикт Камбербэтч отмечает своё 45-летие. Самые яркие роли — в галерее NEWS.ru.

«Ван Гог: Портрет, написанный словами», 2010 год

imdb.com

«Шерлок», 2010-2017 годы

imdb.com

«Франкенштейн: Камбербэтч», 2011 год

nationaltheatre.org.uk

«Конец парада», 2012 год

PLANET PHOTOS/Global Look Press

«12 лет рабства», 2013 год

Fox Searchlight Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Стартрек: Возмездие», 2013 год

Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Игра в имитацию», 2014 год

imdb.com

«Гамлет: Камбербэтч», 2015 год

imdb.com

«Мстители: Война бесконечности», 2018 год

Marvel studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Брексит», 2019 год

imdb.com

«Игры шпионов», 2020 год

Lionsgate/Keystone Press Agency/Global look Press

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