Калягин назвал поучительной историю с судом над Ефремовым

https://static.news.ru/photo/155d933e-f21e-11ea-a347-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Калягин считает, что судебный процесс по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова должен стать для многих поучительной историей. Председатель Союза театральных деятелей уверен, что актёру было по-настоящему больно, но то, что он виноват — «подтверждённый факт».

К сожалению, приговор оказался более суровым, чем я представлял. Процесс, за которым следила вся страна будет поучительным для нас. Надеюсь, что эта история научит многих. Прежде всего тому, что не прощает жизнь, — резюмировал исполнитель главной роли в комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!».

Калягин добавил, что больше всего его возмущала в этом процессе «пошлая защита», так как сам Ефремов — актёр правдивый и органичный, но вокруг него было слишком много фальши, пишет ТАСС.

Мне кажется, Миша Ефремов в виду органики своего таланта давно всё понял. Но актёрские амбиции, по-видимому, давали ему надежду на благоприятный исход, — предположил Калягин.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам актёр никак не отреагировал на вынесение приговора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Ефремов продолжит актёрскую деятельность в столичном СИЗО-5: он прочитает хозотряду пьесу Охлобыстина «Пар». О том, что сотрудники изолятора нашли для Ефремова занятие, чтобы «приносить пользу», рассказала член ОНК Москвы Марина Литвинович.