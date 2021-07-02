Каким будет мюзикл «Форсаж»: Авербух и Богачёв дали советы Вину Дизелю

Американский актёр и продюсер Вин Дизель собрался превратить культовую франшизу «Форсаж» про уличных гонщиков в мюзикл, но ещё не решил, в какой форме реализовать задуманное — на сцене или снять ещё один фильм. NEWS.ru узнал у российских мастеров жанра, возможно ли перенести голливудский блокбастер на театральные подмостки.

Хореограф, фигурист и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в беседе с NEWS.ru отметил, что в подобных проектах нет ничего нового — некоторые кинохиты позже становились мюзиклами и наоборот. Например, картина «Привидение» (1990) Джерри Цукера с Деми Мур и Патриком Суэйзи дала жизнь одноимённому шоу, вышедшему в 2011-м. Над постановкой работали Дэйв Стюарт, Глен Баллард и Брюс Джоэл Рубин. В 2017-м состоялась премьера российской версии мюзикла «Привидение».

Похожая участь у «Чикаго» — сначала Джон Кандер поставил одноимённый мюзикл на либретто Фреда Эбба и Боба Фосса в 1975-м на Бродвее, а в 2002-м вышел фильм Роба Маршалла. Главные роли сыграли американская актриса Рене Зеллвегер, звезда британского кино Кэтрин Зета-Джонс и американский артист Ричард Гир. Лента удостоилась шести премий «Оскар», а номинировалась на 13.

Конечно, «Форсаж» — это культовый боевик. Вполне возможно его перевести на сцену. Не вижу никаких с этим проблем. <...> В принципе, тема просится на сцену, — добавил Авербух.

Кроме того, художественные фильмы снимались по мюзиклам «Отверженные», Mamma mia!, а в театр пытались перенести блокбастеры «Человек-паук», «Рокки», «Кинг-Конг» и другие. И все они провалились, отметил в разговоре с NEWS.ru театральный продюсер Дмитрий Богачёв.

Собеседник напомнил о пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Джека Торна, написанной на основе серии романов британской писательницы Джоан Роулинг и опубликованной в виде книги. Идея также оказалась не совсем удачной.

Дмитрий Богачёв Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Он отметил, что новость про задумку Вина Дизеля практически не обсуждается в профессиональном сообществе. Скорее всего, голливудский актёр имел в виду не постановку, а музыкальный фильм, новую форму повествования внутри франшизы.

Перенести экшен и фэнтези в театр сложно, так как эти сюжеты обладают минимальным психологизмом, необходимым для театра, отсутствуют необходимые для театра и для театрального произведения некие человеческие отношения, человечность как таковая. Поэтому переносить кино на театральную сцену всегда сложнее, если только речь не идёт о каких-то камерных сюжетах, трогательных, — считает Богачёв.

Продюсер отметил, что Дизелю будет очень трудно сделать из «Форсажа» мюзикл, особенно на сцене, и проект станет большим вызовом для голливудской звезды с немалым риском провалиться.

Если это киномюзикл, то там гораздо больше свободы для режиссёра, он [может выбрать], что ему ближе — кроссовер междужанровый, поняв, что ему ближе, кино или театр, и снять фильм в выбранной манере и стилистике. В чистом виде кино под музыку, добавив туда много песен, много музыкальных номеров, или сделать это более камерно, более театрально — но это не случай «Форсажа», — резюмировал эксперт.

Фильмы «Форсаж» выходят с 2001 года. В основном сериале девять частей, а в 2019-м вышло ответвление — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Ленты заработали в прокате $5,8 млрд при общем бюджете в $1,2 млрд, не учитывая коммерческий успех девятой части.

Ранее Дизель анонсировал очередной спин-офф кинофраншизы «Форсаж». Главным персонажем станет киберпреступница Сайфер. В оригинальной серии её сыграла Шарлиз Терон.