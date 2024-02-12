Какие тайны масонов хранит роман «Мастер и Маргарита»

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О масонской символике в романе не писал только самый ленивый. Отец Михаила Булгакова Афанасий Иванович был человеком интересным, в его биографии во многом ключ к культовому роману.

Как правило, читатель где-то слышал, что отец Булгакова был священником, но деталей не знает. Так вот, Афанасий Иванович не просто окончил сначала духовную семинарию, а потом и академию со степенью кандидата богословия, но и преподавал греческий, а главное — страшно интересовался историей масонства. Афанасий Иванович — ни больше ни меньше автор трактата «Современное франкмасонство в его отношении к церкви и государству».

Кто не в курсе, основных веток масонства существует ровно две — англомасонство и франкомасонство. Франкомасонство считается более свободным, в отличие от исторического английского — оно не связано жесткой догматикой, туда принимают даже женщин.

Буква «М» и «Всевидящее око»

В романе не просто огромное количество древней символики — он весь насквозь пропитан масонской эстетикой. И тут не только влияние отца, Михаил Афанасьевич дружил, например, с поэтом Максимилианом Волошиным, тот был франкомасоном.

Начнем с того, что главного героя зовут Мастер (имени у него нет, характер нарисован крупными штрихами, как я уже писала ранее). Это, конечно, масонская лексика, как и буква «М», вышитая на шапочке, — масонский символ. Мастер ложи — нечто вроде звания, чина внутри структуры. Причем высокого.

На Патриарших Воланд протягивает Бездомному серебряный портсигар с бриллиантовым треугольником. Что такое треугольник в масонстве? Прямая отсылка к биографии Хирама, архитектора храма Соломона. По легенде он кинул в колодец золотой треугольник с изображением имени Иеговы. Известное всякому «Всевидящее око» тоже восходит к этому мифу.

Да и само описание взгляда Воланда — аллюзия к нему: «Правый с золотою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый — пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней».

Фото: «Атмосфера кино» Аугуст Диль в роли Воланда, кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2023 год

Кстати, масонские символы перемежаются у Булгакова с эдакими авторскими «подмигиваниями» Гете. Например, набалдашник на трости в форме черной головы пуделя — прямой «привет» Мефистофелю. Который впервые является к доктору Фаусту, собственно, в виде черного пуделя (Фауст, пока сидел за ретортой и выводил гомункула, не дорисовал кресты на дверях, что и позволило пуделю просочиться). Собственно, у Булгакова и главная героиня названа в честь героини Фауста (Гретхен-Маргарита).

Михаилу Афанасьевичу очень важно, чтоб читатель не угадывал, а именно узнал Воланда, считал сатану с первых страниц.

Возвращаясь к масонству — сам бал у сатаны больше всего напоминает обряд инициации. Оголенное колено Маргариты — прямое заимствование из франкомасонства, там во время посвящения оголяют колено. Шахматный пол зала (масонская символика), свечи и красное вино, черный плащ Воланда и золотая цепь Коровьева, изобилие бархата в описании интерьера — к чему ни приглядись — каждый элемент, конечно, известен и напрямую взят у масонов. Впрочем, именно в сцене бала Булгаков местами апеллирует к эллинистическим культам, а точнее — Дионисийским мистериям.

Еще одна наглядная отсылка к масонской теории — преображение Ивана Бездомного. Он проходит путь от ученика к полноценному члену ложи, причем финальное его изменение — встреча с Мастером (именно так и посвящают учеников — инициация перетекает в финальный разговор с мастером ложи).

Можно бесконечно перечислять элементы. Например, в нехорошей квартире зеркало является своеобразным порталом — и это тоже, конечно, прямое заимствование.

Куда-то бежать и в чем-то убедиться

Мариэтта Омаровна Чудакова в своем вступлении к роману писала, что после прочтения «хочется куда-то бежать и в чем-то убедиться».

В финале этого текста скажу, что у москвичей есть такая возможность. Интерьеры бала написаны во многом с отсылкой к Дому Пашкова — он расположен рядом с Кремлем на Боровицкой площади. Когда впервые попадаешь в него — действительно, охватывает ощущение, что пространство расширяется, насколько особняк кажется небольшим снаружи и огромным изнутри.

Кстати, прощается с Москвой Воланд с балкона именно этого здания, тут нет двоечтений, Булгаков называет прямо.

История здания окутана огромным количеством мифов — есть легенда, что в коридорах под ним спрятана библиотека Ивана Грозного. Что под Домом Пашкова есть подземные коридоры — не миф, а исторический факт.

Собственно, все, что упомянуто выше, — известный каждому, кто знаком с масонской культурой, шахматный пол, многочисленные треугольники, «Всевидящее око», изображение мастерка — все это в изобилии там представлено. Когда автор этой колонки оказалась в здании впервые, стоя на балконе напротив Кремля и глядя на мелкий снег, падающий на знакомые до боли красные зубцы, то понимала, что если Воланд и существует, то он бродил где-то здесь.

А может, и до сих пор иногда бродит.

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