«Какая-то нелепость»: кинокритик предрек провал «Букиным» Кинокритик Шпагин предположил провал сериала «Букины»

Фото: ТНТ

Продолжение сериала «Счастливы вместе» вряд ли соберет большие рейтинги, поскольку очень редко выстреливают картины после долгого перерыва, заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его мнению, это нелепая идея и произойдет чудо, если «Букины» станут успешными.

Такого обычно никогда не проходит, чтобы спустя десять лет вспоминали об успешном зрительском фильме и сериале, когда уже все не совсем старые, но точно не те, и это имело успех. Была идея сделать «Неуловимых мстителей» через 30 лет. Но сериал через 10 лет — это вообще невероятно просто, по-моему, какая-то нелепость. Но все может быть на свете, я всегда оставляю 1–3%, чтобы быть неправым. Может возникнуть чудо, но это маловероятно, — считает Шпагин.

Ранее сообщалось, что Телеканал ТНТ намерен снять полнометражный фильм о семействе Букиных — героях сериала «Счастливы вместе» и его продолжения, которое выйдет в эфир 18 декабря. По словам создателей, события в нем развернутся через 10 лет после последнего появления на экране семейства из Екатеринбурга. За это время старшие Букины переехали в загородный дом, где столкнулись с новыми соседями — стоматологом Валерием в исполнении Максима Лагашкина и его женой Катей, которую играет Екатерина Сутулова. Кроме того, к родителям вернутся дети — Рома и Света, у которых не заладилась взрослая жизнь.