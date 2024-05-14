Как живет звезда фильма «Майская ночь, или Утопленница» Лилия Юдина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лилия Юдина

Звезда фильма «Майская ночь, или Утопленница» Лилия Юдина, сыгравшая в ленте Панночку, отметила 14 мая свое 95-летие. Как живет народная артистка РСФСР?

Как Юдину поздравили с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино с 95-летием. Он направил Юдиной телеграмму, в которой пожелал ей здоровья, благополучия и всего наилучшего.

«Вы принадлежите к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утонченной игрой, эмоциональностью, искренностью и обаянием. Вся ваша жизнь посвящена легендарному Малому театру. На знаменитых подмостках вами создано множество образов в классических и современных постановках. В любой роли — яркое актерское мастерство, способность точно передавать внутренний мир своих героинь», — говорится в поздравлении.

Актриса более 70 лет служит в Государственном академическом Малом театре, сыграла более 50 ролей. Конечно же, в театре тоже поздравили артистку

«От души поздравляем нашу старейшую актрису и желаем ей доброго здоровья, хорошего настроения и бодрости духа!» — говорится в сообщении ГАМТ.

Что Юдина сделала для кино и театра

Зрители Малого театра запомнили актрису по таким ярким образам, как Регина («Привидения» Г. Ибсена), Саша («Иванов» А. Чехова), Кэт («Остров Афродиты» А. Парниса), Илона («Каменное гнездо» Х. Вуолийоки), Софья и Наталья Дмитриевна («Горе от ума» А. Грибоедова), Лола («Украли консула!» Г. Мдивани), леди Уиндермиер («Веер леди Уиндермиер» О. Уайльда), Жульетта («Путешественник без багажа» Ж. Ануя), Юлия Филипповна («Дачники» М. Горького), Елизавета («Достигаев и другие» М. Горького), Оттилия («Перед заходом солнца» Г. Гауптмана), Раиса («Касатка» А. Н. Толстого), Регана («Король Лир» У. Шекспира), Крицкая («Обрыв» И. Гончарова), царица Мария («Царь Петр и Алексей» Ф. Горенштейна), и многим другим.

Одной из самых удачных ролей актрисы стала Бекки Шарп в «Ярмарке тщеславия» Уильяма Теккерея. В основе сюжета пьесы лежит история «хищницы из низов», еще в детстве осознавшей что обладает единственным капиталом, который заключается в великолепной внешности. Стремясь самоутвердиться, Бекки не гнушается ничем, предавая самых близких людей. Тем не менее актриса воплотила на сцене не законченную злодейку. Благодаря Юдиной героиня отличается честолюбием, умом и обаянием.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лилия Юдина

«Игра Юдиной — это то, что запоминается на всю жизнь», — написала одна из зрительниц.

Первая же роль в кино стала для актрисы звездной. Юдина воплотила на экране образ Панночки, героини произведения Николая Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». Артистку приглашали на съемки самые влиятельные режиссеры СССР. Впоследствии она снялась в картинах «Огни на реке», «На подмостках сцены», «Стакан воды» и «Кабачок 13 стульев».

Крест на кинокарьере Юдиной поставил фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Актрисе предлагали сыграть главную роль, однако режиссер Малого театра был против и угрожал уволить, если она решится на съемки. В итоге Юдина сосредоточилась на постановках, а руководитель «Мосфильма» Иван Пырьев затаил обиду, добавив актрису в черный список киностудии.

Юдина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, с 1974 года она народная артистка РСФСР.

Что известно о личной жизни Юдиной

Актриса была замужем за артистом Николаем Афанасьевым, который ушел из жизни в 1989 году. По словам Лилии Юдиной, она чувствует, что любимый супруг за ней приглядывает.

Детей в браке не было, однако артистку нельзя назвать одинокой. Актриса с удовольствием принимает гостей дома.

«По лицу человека можно понять, чего от него можно ожидать. Не сочтите за дерзость, но у меня есть талант — я умею разбираться в людях. Пока никто из тех, с кем я общалась, меня не подводил. Только добра желают, и я тоже в ответ» — говорила актриса в одном из интервью.

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