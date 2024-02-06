Как выглядит участница «Евровидения-2024» от Украины Alyona Alyona: фото

Фото: Ruslan Kanuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Певица Алена Алена (справа) и Джерри Хейл

Стало известно, что в 2024 году на музыкальный конкурс «Евровидение» от Украины поедут эпатажная хип-хоп исполнительница Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, и певица Яна Шемаева, которая выступает под псевдонимом Jerry Heil. Они представят публике песню Teresa & Maria.

Первая артистка стала известной после выхода ее альбома «Пушка» (по-русски «пышка». — NEWS.ru). В 2019-м The Guardian включил украинскую рэп-исполнительницу в список 50 лучших исполнителей года. Вторая участница «Евровидения» начинала карьеру как блогер и участница украинского шоу «X-Фактор». Обеих певиц выбрали в финале национального отборочного тура. Из 1 млн 160 тысяч голосов украинцев Alyona Alyona и Jerry Heil получили 720 тысяч.

«Евровидение» пройдет в шведском Мальме с 7 по 11 мая. Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в музыкальном конкурсе в феврале 2022 года после начала СВО.

Как выглядит Alyona Alyona — в фотогалерее NEWS.ru.

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