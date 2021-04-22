Лоза оценил русскую песню в исполнении солиста Rammstein

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал песню «Любимый город» в исполнении солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, пишет РИА Новости.
Сама песня-то хороша изначально. То, как он её исполнил, это его личное дело... Он как видит, так и поёт, — заявил Лоза.
По его словам, ему приятно, что немецкие музыканты взяли этот материал. При этом Лоза признался, что саму композицию в исполнении Линдеманна он ещё не слышал.
Как сообщалось, фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube-канале советскую песню «Любимый город» Евгения Долматовского. В оригинале её поёт актёр Марк Бернес.
Песня в исполнении Линдеманна прозвучит в новой ленте о советском лётчике «Девятаев» режиссёра Тимура Бекмамбетова. Премьера фильма назначена на 29 апреля 2021 года. Главную роль в фильме исполнит Павел Прилучный.