Лоза оценил русскую песню в исполнении солиста Rammstein

https://static.news.ru/photo/9b02fc1c-a377-11eb-a6fb-96000091f725_660.jpg Тилль Линдеманн Фото: tilllindemann/facebook.com

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал песню «Любимый город» в исполнении солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, пишет РИА Новости.

Сама песня-то хороша изначально. То, как он её исполнил, это его личное дело... Он как видит, так и поёт, — заявил Лоза.

По его словам, ему приятно, что немецкие музыканты взяли этот материал. При этом Лоза признался, что саму композицию в исполнении Линдеманна он ещё не слышал.

Как сообщалось, фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube-канале советскую песню «Любимый город» Евгения Долматовского. В оригинале её поёт актёр Марк Бернес.

Песня в исполнении Линдеманна прозвучит в новой ленте о советском лётчике «Девятаев» режиссёра Тимура Бекмамбетова. Премьера фильма назначена на 29 апреля 2021 года. Главную роль в фильме исполнит Павел Прилучный.