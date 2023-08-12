Как Вера Васильева смогла прожить почти 100 лет: секреты ее долголетия 12 августа — похороны народной артистки СССР Веры Васильевой, скончавшейся 9 августа на 98-м году жизни

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Вера Васильева

Её уход стал такой неожиданностью, что до сих пор трудно в это поверить, несмотря на то что до 100-летия Вере Васильевой было рукой подать. Она не болела, не дряхлела, она вообще не старела в привычном понимании этого слова, а лишь приобретала какую-то сказочную величественность.

Светлый ум Вера Васильева сохранила (не получается пока в прошедшем времени) благодаря театру. Тренировать память, запоминая роли, много двигаться по сцене (не беспорядочно: здесь тоже нужна память), правильно дышать, декламировать, наконец, получать мощную подпитку зала — этого почти достаточно, чтобы продлить свою молодость. Но это лишь часть секрета её долголетия.

Теперь нам нужно выйти из зала и вспомнить другую Веру Васильеву — без сценического грима и театрального костюма.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Вера Васильева

Жизнь актрисы вне театра была тиха, стабильна, упорядочена и лишена чрезмерных эмоций, по крайней мере внешних. Единственной драмой, которую она стоически перенесла, стал разрыв с режиссером Борисом Равенских в далекие 50-е годы прошлого века. А затем была долгая и счастливая жизнь с нелюбимым человеком, как бы ни парадоксально это звучало. Владимир Ушаков, потерявший голову от молодой актрисы на съемках фильма «Свадьба с приданым», спустя годы добился руки, но не сердца Веры.

Близко знавшие её люди утверждают, что к быту актриса была не приспособлена совершенно. Хотя трудное детство в московской коммуналке иных закаляло в бытовом плане на всю жизнь. Причиной такой беспомощности скорее стала забота мужа. Человек хозяйственный и деятельный, он сделал жизнь Веры за пределами театра идеальной, лишенной суеты, скучных хлопот и ненужных переживаний. Как приготовить ужин, где оплатить «коммуналку», как отправить перевод... Ей было позволено просто не задумываться над этими вещами.

В театре она становилась примой. Не в силу выслуги и возраста, а по справедливости. Талантлива и востребована! И хотя в ней абсолютно не читалось это амплуа — артист Театра сатиры, однако вся её театральная жизнь прошла именно на сцене этого театра. С коллегами она была приветлива, доброжелательна, не сплетничала, никогда никого не обсуждала за глаза. Эти качества не могли не снискать если не любовь, то глубокое уважение товарищей. С возрастом окружающие стали замечать, что Вера Кузьминична становится всё элегантнее. Это было проявлением некой внутренней эволюции.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год

Она как будто постепенно пришла к переосмыслению собственной роли в жизни, не только на сцене и на экране. Неразделенная любовь, обожание зрителей, долгие годы в союзе с нелюбимым, но самозабвенно любящим ее человеком, сформировали её веру в себя (вера в Веру), самоуважение и эмоциональную устойчивость.

Всю жизнь она старалась оградить себя от случайных людей, событий, мероприятий. Постепенно уходили родные: сёстры и брат. Однажды настал день, когда не стало и преданного мужа Владимира Ушакова.

Своих детей Васильевой иметь не посчастливилось. Разве что киношных в нескольких картинах. Но судьба и здесь всё же оказалась благосклонна, случайно подарив ей близкого человека Дашу. Впоследствии она стала крестной дочерью Веры Кузьминичны. На долгие годы после ухода мужа актрисы Дарья Милославская и её семья стали самыми близкими людьми Веры Васильевой. Даша, по сути, стала приёмной дочерью, а ее дочь Света — внучкой. Они часто отдыхали вместе, много путешествовали. Дарья окружила актрису заботой и любовью. Она была с Васильевой и в её последние земные часы.

Вера Васильева до последнего выходила на сцену и играла. Она утверждала, что это и есть её настоящая жизнь и что отпусков она не любит. Актрисы не стало 9 августа на даче — во время отпуска.

У нее не было избыточного веса, сахарного диабета и вредных привычек: не курила, не выпивала. Она никогда не занималась спортом, не испытывала на себе никаких диет.

Она всю жизнь с упоением занималась любимым делом, и вокруг нее были прекрасные, талантливые люди, которые никогда не давали ей усомниться в своей нужности всем и каждому. И она платила им тем же.

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