Как сейчас живет звезда фильма «Гостья из будущего» Наталья Гусева

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Актриса Наталья Гусева не мечтала сниматься в кино, однако прославилась благодаря картине «Гостья из будущего». Куда она пропала, как живет сейчас?

Чем известна Гусева

Наталья Гусева (с 1993 года — Мурашкевич) родилась 15 февраля 1972 года в подмосковном Звенигороде. Получила известность благодаря роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего».

В 1983 году в класс, где училась Гусева, пришел режиссер и попросил учительницу отпустить на студию девочек, которые хорошо читают стихи. Так она попала в короткометражку «Опасные пустяки» по заказу ГАИ. На озвучении ленты ее заметил режиссер Павел Арсенов, искавший актрису на главную роль Алисы Селезневой.

«Главных героев искали около полугода. Вера Линд, ассистент по актерам, ходила по школам. Фотографии кандидатов приносила Павлу Арсенову, и тех, кто ему нравился, уже приводили. Он с ними беседовал, потом снимались кинопробы. С Алисой он определился сразу, как только увидел фото Наташи Гусевой. Были сомнения по ее поводу, но он интуитивно решил: она», — рассказывал оператор Сергей Онуфриев.

Также Гусева снималась в картинах «Гонка века», «Лиловый шар», «Воля Вселенной», «День рождения Алисы» и «Литейный, 4».

«К популярности я не была готова. Я и так была некоммуникабельным ребенком, а после этого общаться стало еще труднее: сталкивалась либо с изначальным недоверием, либо с суперуважением, которое не имело ко мне отношения. А когда мне стали на полном серьезе признаваться в любви мальчики, которые были гораздо старше меня, я и вовсе не знала, как себя вести», — вспоминала артистка.

После школы Гусева, следуя давней мечте быть биологом, поступила в Институт тонкой химической технологии на отделение биотехнологии. Затем стала работать в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Что известно о личной жизни Гусевой

В 1993 году Наталья Гусева вышла замуж за Дениса Мурашкевича и взяла его фамилию. В браке родилась дочь Алеся. В 2001 году супруги развелись.

«Мы развелись, потому что я был большим свинтусом. Очень мало семье, жене уделял внимания. Я был очень плохим мужем. Я это осознаю и пониманию. Развод произошел по моей вине на 100%. Она тут не виновата. Она со мной намучилась... Самая большая моя ошибка в жизни, что я мучил девчонку и не хватило у меня мозгов этого понять. Очень жалел и сейчас жалею, что мы расстались. Наталья была прекрасной женой. У нее есть все лучшие качества, которые редко встретишь в нашей жизни. Она очень хороший друг. Может помочь и умным советом. И все у нее спокойно, без истерик. Удивительный человек. А я довел ее до ручки», — признавался Мурашкевич KP.RU.

Спустя время Гусева второй раз вышла замуж — за дизайнера Сергея Амбиндера. В 2013 году у пары родилась дочь София.

Гусева о переменах в личной жизни не сообщала, за нее это сделал бывший супруг.

Чем Гусева занимается сейчас

Наталья Гусева практически не дает интервью и не раскрывает подробности того, как живет сейчас.

По данным СМИ, она работала в должности младшего научного сотрудника в одном из московских НИИ. По другой информации, она уже перестала работать и сейчас все время уделяет семье.

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