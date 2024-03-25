Как сейчас живет и чем занимается телеведущий Александр Любимов

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Александр Любимов

Журналист Александр Любимов в ближайшие месяцы уйдет с поста генерального директора РБК-ТВ. Что об этом известно, чем займется телеведущий?

Чем известен Любимов

Александр Любимов родился 23 июня 1962 года в Лондоне в семье сотрудника внешней разведки, впоследствии писателя Михаила Любимова и актрисы Екатерины Вишневской. Когда Любимову было три года, его отца выслали из Великобритании.

В 1979 году он поступил в Московский государственный институт международных отношений на факультет международных экономических отношений.

С 2011 года Любимов — генеральный директор канала РБК-ТВ. В прошлом — один из ведущих программы «Взгляд», один из основателей телекомпании «ВиД», заместитель генерального директора ОРТ, президент «Медиасоюза», заместитель генерального директора ВГТРК.

Помимо этого, Любимов продюсировал программы «Последний герой» и «Угадай мелодию». Также способствовал перезапуску шоу «Жди меня».

Журналист является членом фонда «Академия российского телевидения».

В конце 1980-х годов земляки дедушки позвали Любимова в депутаты Мичуринска. Телеведущий в 2011 году состоял в партии «Правое дело», в 2012-м — в «Гражданской платформе», в 2018-м — в «Партии роста».

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Александр Любимов

Что известно о личной жизни Любимова

Первой женой Александра Любимова была Татьяна Пушкина, которая тоже работала телеведущей. Спустя два года супруги развелись.

Второй раз журналист женился на переводчике с японского языка Наталье Куниковой. В браке родились три сына — Олег, Кирилл и Константин. Также пара воспитала осиротевшую соседскую девочку.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Александр Любимов

Чем сейчас занимается Любимов

В марте 2024 года газета «Ведомости» сообщила, что Александр Любимов в ближайшие один-два месяца уйдет с поста гендиректора телеканала РБК-ТВ и войдет в совет директоров холдинга РБК.

Председатель совета директоров холдинга РБК Дерк Сауэр также подтвердил эту информацию. Он рассказал, что Любимов больше не будет заниматься операционным управлением телеканала. Он займется выстраиванием взаимоотношений РБК с государственными органами и будет лично участвовать в формировании стратегии холдинга.

Сам телеведущий в беседе с «Интерфаксом» тоже подтвердил свой уход с поста гендиректора РБК-ТВ. Он отметил, что это решение было принято уже давно.

«После паралимпиады я потихоньку начал передавать все дела своему коллеге, с которым проработал много лет, Глебу Шагуну», — пояснил Любимов.

Таким образом, его на посту руководителя РБК-ТВ заменит Глеб Шагун, который на данный момент работает генеральным продюсером телеканала. Шагун займет должность управляющего директора РБК-ТВ.

Дерк Сауэр подчеркнул, что Любимов со своей командой проделал большую и трудную работу по приведению канала РБК к современному формату, что видно как по рейтингам, так и по выручке канала, которые растут очень заметными темпами. Он также рассказал, что сейчас проходит реформа управления холдинга, чтобы в полной мере реализовать потенциал бренда РБК, структурировать и систематизировать бизнес-процессы. Сауэр выразил надежду, что Любимов продолжит влиять на будущее всего холдинга, в том числе на усиление влияния бренда РБК в медиасфере.

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