Алла Пугачева вернулась в Россию утром 3 ноября и приехала в деревню Грязь Одинцовского района, где находится купленный Максимом Галкиным (внесен Минюстом в список иноагентов) замок. Через два часа она уехала на авто с заднего входа, машина направилась в сторону Петербурга.

Сейчас на территории дома звездных супругов тихо и пустынно, за воротами дежурит охранник. Продать имущество Пугачева и Галкин так и не смогли. 

Эксклюзивные кадры замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь — в галерее NEWS.ru.

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Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь