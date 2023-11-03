Как сейчас выглядит замок Пугачевой в деревне Грязь: эксклюзивные кадры Примадонна посетила замок в деревне Грязь Одинцовского района

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Алла Пугачева вернулась в Россию утром 3 ноября и приехала в деревню Грязь Одинцовского района, где находится купленный Максимом Галкиным (внесен Минюстом в список иноагентов) замок. Через два часа она уехала на авто с заднего входа, машина направилась в сторону Петербурга.

Сейчас на территории дома звездных супругов тихо и пустынно, за воротами дежурит охранник. Продать имущество Пугачева и Галкин так и не смогли.

Эксклюзивные кадры замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь — в галерее NEWS.ru.

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