Алла Пугачева вернулась в Россию утром 3 ноября и приехала в деревню Грязь Одинцовского района, где находится купленный Максимом Галкиным (внесен Минюстом в список иноагентов)
замок. Через два часа она уехала на авто с заднего входа, машина направилась в сторону Петербурга.
Сейчас на территории дома звездных супругов тихо и пустынно, за воротами дежурит охранник. Продать имущество
Пугачева и Галкин так и не смогли.
Эксклюзивные кадры замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь — в галерее NEWS.ru.
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь