Как прошли похороны Добронравова, кто пришел, в каком состоянии Пахмутова

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

В Москве простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Что известно о тайном отпевании, кто присутствовал на церемонии прощания, как выглядела вдова Александра Пахмутова?

В среду, 20 сентября, состоялось отпевание поэта в Сретенском монастыре. Церемония проходила в закрытом режиме для узкого круга лиц. Супруга поэта композитор Александра Пахмутова в сопровождении охраны приехала в церковь одной из первых. Затем к ней присоединился певец Лев Лещенко. На протяжении службы у монастыря дежурила машина скорой помощи.

После отпевания гроб с телом Добронравова перевезли в Концертный зал имени Чайковского, где состоялась открытая церемония прощания с поэтом.

Могила Николая Добронравова находится на 11-м участке на Новодевичьем кладбище. Рядом расположены захоронения известных деятелей культуры — скончавшейся в 2019 году звезды фильма «Тихий Дон» Элины Быстрицкой, умершего в 2021-м диктора Первого канала Игоря Кириллова и ушедшей из жизни 8 августа этого года актрисы Веры Васильевой.

В каком состоянии была Пахмутова

Перед тем как Александра Пахмутова вошла в зал, где проходила церемония прощания, близкие попросили присутствующих не беспокоить ее вопросами. Затем композитор безмолвно вошла в помещение и села недалеко от гроба супруга.

Прощание закончилось в 14:45. После того как основная толпа поклонников разошлась, супруга Добронравова подошла к гробу и расплакалась. Около 10 минут она стояла молча. С церемонии Пахмутову выводили под руки. Оглянувшись на журналистов, она сквозь слезы поблагодарила их за присутствие.

Состояние вдовы вызвало серьезное беспокойство у певицы Зары.

«Я сейчас очень беспокоюсь за состояние Александры Николаевны, ведь они прошли жизненный путь рука об руку, а теперь она остается без него. Горько, больно от того, что его больше нет», — заявила артистка NEWS.ru.

Певец Юлиан рассказал, что Александра Пахмутова тяжело переносит смерть супруга, с которым прожила в браке больше 60 лет. По словам исполнителя, рядом с композитором всегда дежурят медики на случай ухудшения состояния.

«Чувствует себя она, конечно, очень тяжело, для нее это сильное испытание», — отметил Юлиан.

Кто пришел проститься с Добронравовым

Проститься с Николаем Добронравовым пришел генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. В интервью NEWS.ru он раскрыл детали последнего разговора с поэтом.

«Личная встреча была давно. У меня был последний телефонный разговор с Добронравовым несколько месяцев назад. Он тяжело болел, но при этом был бодр, в хорошем настроении. Это огромная утрата для нашей страны», — сказал продюсер.

Актер Станислав Садальский на церемонии рассказал, как в гостях у Добронравова и Пахмутовой однажды побывал президент России Владимир Путин и сильно удивился скромной жизни семейной пары.

«Когда к ним в гости пришел Владимир Путин, он был удивлен, что они так скромно живут. Аля — один из самых знаменитых композиторов в мире. Для них деньги не представляли никакого интереса, они работали», — поделился артист.

Проститься с поэтом также пришел певец и композитор Сергей Пенкин. Он заявил, что Добронравов был человеком с большой буквы, и выразил надежду, что его композиции будут на слуху еще не одно поколение.

«Уходят такие люди, которые не заменимы никем. Александра Николаевна и Николай Николаевич прожили больше 60 лет вместе. Это показатель, что это была хорошая советская семья», — заявил NEWS.ru Пенкин.

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