Как прошла церемония прощания с Верой Васильевой в Театре сатиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой состоялась сегодня, 12 августа, в столичном Театре сатиры. Проводить знаменитость в последний путь пришли не только поклонники, но и коллеги. Каким было прощание с актрисой?

Как прошла церемония прощания с Верой Васильевой

Прощание с Верой Васильевой состоялось в Театре сатиры, где артистка служила 75 лет и сыграла более 40 ролей. На траурную церемонию пришли поклонники и коллеги звезды, в том числе специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, актеры Сергей Газаров, Алена Яковлева, Максим Аверин, Ирина Кострова, Александр Олешко, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, приемная дочь Васильевой Дарья Милославская и другие.

Первым с речью выступил актер Театра сатиры Юрий Васильев. Он назвал покойную знаменитость «великой женщиной и великой актрисой», передает msk1.ru.

«У нее много премий. Но, наверное, все если объединить, то самое главное звание Веры Кузьминичны — это актриса чести и достоинства. Вера Кузьминична — это редкое качество для актрисы такого уровня — она еще была человеком. Я не видел, чтобы она критиковала кого-то. В ней было все: тепло, свет, милосердие, добро. У нее была самоирония — могла над собой посмеяться. Ее смех потрясающий. Когда она над чем-то смеялась, он был такой светлый, яркий, заразительный», — сказал он.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подчеркнул важность творчества Васильевой для столицы.

«Она родилась в Москве, и поэтому ее судьба не только летопись нашего театра и кино, но и нашего города. Она была участником Великой Отечественной войны, во время нее она оставалась в городе, работала фрезеровщицей. Ее дебют состоялся в победном 1945 году. И на сцену она выходила до последнего момента», — отметил Кибовский.

Алена Яковлева рассказала, что работала с Васильевой почти 40 лет. По ее словам, актрисе не были свойственны агрессия и жестокость и она до последних дней оставалась стопроцентной женщиной: элегантной, чувственной, эмоциональной и красивой. По словам Ирины Костровой, Васильевой нелегко было играть свои последние роли.

«Последние ее спектакли ей давались тяжело: каждый шаг и каждое слово давалось с усилием», — заявила она.

В конце церемонии прощания зал аплодировал стоя. Гроб закрыли под звуки классической музыки. Перед ним скорбящие разбрасывали розы. На выходе из театра собралась толпа из поклонников, журналистов и полицейских. После отпевания в храме Спасителя Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров (на первом плане) и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров (на первом плане) и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Швыдкой на прощании с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Швыдкой на прощании с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России Юрий Васильев на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России Юрий Васильев на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Алена Яковлева на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Алена Яковлева на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Максим Аверин на прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Максим Аверин на прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер, народный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер, народный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

От чего умерла Вера Васильева и как она жила последние годы

Вера Васильева скончалась 9 августа. Знаменитости было 97 лет. Приемная дочь актрисы Дарья Милославская рассказывала, что в ночь на 9 августа артистке стало плохо. В тот момент она находилась на даче в Подмосковье. Женщина считает, что на состояние здоровья актрисы повлияли погодные условия — слишком жаркие дни.

«Спровоцировала жара этих дней. Еще три дня назад Вера Кузьминична выходила, качалась в саду на качелях, ничто не предвещало беды, хотя в ее возрасте ко всему надо быть готовым. А тут сначала Юлия Константиновна (Борисова. Скончалась 8 августа в возрасте 98 лет. — NEWS.ru). Они ведь звонили друг другу, когда это было возможно», — делилась Дарья.

Несмотря на возраст, Васильева в последние годы жизни была задействована в трех постановках Театра сатиры. Звезду можно было увидеть в спектаклях «Таланты и поклонники», «Роковое влечение» и «Вера». В последнем она со сцены разговаривала со зрителем, открывая подробности своей биографии.

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Опубликовано видео с церемонии прощания с Верой Васильевой

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