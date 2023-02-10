«Как политик не вырос»: Останина ответила Певцову на критику «Чебурашки» Депутат ГД Останина: Певцов раскритиковал «Чебурашку» из-за ревности и неопытности в политике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с NEWS.ru отреагировала на слова депутата ГД Дмитрия Певцова, назвавшего новый фильм «Чебурашка» идеологической диверсией. По мнению депутата, ее коллега раскритиковал создателей ленты, которая собрала в прокате более 6 млрд рублей, из-за политической незрелости, поскольку «как большой политик Певцов еще не вырос».

Мне кажется, что как большой политик Дмитрий Певцов еще не вырос. Хорошо, если бы из него не ушел актер. А то и политика не будет, и актер уйдет. Не надо выискивать что-то там, где этого нет, — сказала Останина.

Она также не исключила, что причиной критического отношения Певцова к фильму «Чебурашка» может быть актерская ревность.

Профессиональное сообщество всегда ревностно относится к тем, кто поднялся наверх. Мне не понравилось высказывание Дмитрия Певцова — оно мне кажется странным, предвзятым, — призналась депутат Госдумы.

Ранее Певцов назвал фильм «Чебурашка» чудовищной диверсией. Его возмутило, что «там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком, дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей; ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой».

По словам Певцова, самый положительный персонаж — «андроид Чебурашка», но и к нему есть много вопросов, потому что «он называет Гену мамой, а для детей это такой сигнальчик, что мужчина может быть мамой». Парламентарий выразил сожаление, что «плохой фильм имеет такой успех».

Ранее дочь автора книг о Чебурашке, писателя Эдуарда Успенского (1937–2018) Татьяна рассказала NEWS.ru, как ее отец и художник Леонид Шварцман сначала придумали, а потом не поделили ушастого героя. Также она объяснила, почему всё еще не посмотрела ленту режиссера Дмитрия Дьяченко и не получила из собранных «Чебурашкой» 6 млрд рублей ни копейки.